A una semana del terremoto en Colombia, estas son las cifras más recientes y actualizadas

Siete días después del terremoto que sacudió a Colombia, el balance de la emergencia registra 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 personas desaparecidas, 354 rescatadas, 127.608 viviendas averiadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados. El sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se convirtió en el más fuerte registrado en lo que va del siglo XXI en el país y extendió sus efectos por una amplia zona del occidente y centro del territorio nacional.

La magnitud de la emergencia también se refleja en su alcance geográfico. De acuerdo con el balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fueron 472 municipios afectados, distribuidos en 15 departamentos con diferentes niveles de gravedad.

Las cifras de vivienda concentran una de las mayores dimensiones de la emergencia. De las 154.000 viviendas que aparecen al sumar las estructuras averiadas y destruidas, 127.608 presentan daños, mientras que otras 26.392 quedaron destruidas. A este registro se agregan 197 edificios colapsados, de acuerdo con el reporte citado de la UNGRD.

El impacto no fue uniforme entre las principales ciudades del país. Bogotá y Medellín, las dos ciudades más grandes, presentaron daños menores en comparación con otros territorios. En contraste, cinco capitales departamentales resultaron fuertemente golpeadas y permanecieron en alerta roja debido a los daños provocados por el movimiento sísmico.



Una semana después del terremoto, estas cifras concentran hasta ahora la dimensión territorial y material del desastre que comenzó con el movimiento registrado en San José del Palmar.