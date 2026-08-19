Nuevo comandante del Ejército implicaría salida de 10 generales por antigüedad

El posible nombramiento del general José Bertulfo Soto Sánchez como nuevo comandante del Ejército Nacional generaría un importante movimiento dentro de la cúpula militar, pues, de concretarse, 10 generales de mayor antigüedad tendrían que solicitar su retiro.

Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, detalló que la designación de Soto Sánchez prácticamente se da por descontada, aunque aclaró que todavía no existe un anuncio oficial, el cual se espera sea este 20 de agosto.

El actual comandante del Ejército, mayor general Roger Gómez, sería uno de los oficiales que tendría que salir, al igual que el mayor general Juan Carlos Correa Consuegra, actual inspector general de las Fuerzas Militares; el mayor general Carlos Alberto Rincón, director de Sanidad Militar, y el mayor general Fabio Leonardo Caro, director de la Escuela Superior de Guerra.

La lista también incluiría al mayor general Jaime Alonso Galindo, segundo comandante del Ejército; al mayor general Giovanni Rodríguez, inspector del Ejército; al mayor general Raúl Fernando Vargas, jefe de Planeación; al mayor general Walter Adrián Giraldo, jefe de Operaciones de Infantería; al mayor general Carlos Enrique Carrasquilla, comandante de la Primera División de Infantería; y al mayor general Federico Mejía, comandante de Educación y Doctrina.



Ospina explicó que la eventual salida de estos oficiales no obedecería necesariamente a una decisión individual contra cada uno de ellos, sino al efecto de la antigüedad.

"Como asciende el general José Bertulfo Soto, ascendería pues 10 generales que son más antiguos que él, tienen que pedir la baja", aclaró.

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El director del Servicio Informativo también comparó el posible escenario con movimientos ocurridos en anteriores gobiernos, incluido el de Gustavo Petro, cuando varios generales dejaron las Fuerzas Militares tras decisiones relacionadas con la conformación de la cúpula. No obstante, recordó que este tipo de situaciones también se han presentado en otras administraciones cuando un presidente decide modificar la estructura de mando.

Finalmente, Ospina señaló que la decisión todavía estaba en desarrollo, aunque aseguró que sus fuentes le indicaban que ya estaría tomada y que la nueva cúpula militar podría anunciarse próximamente. Según anticipó, el general Erick Rodríguez sería el comandante de las Fuerzas Militares y José Bertulfo Soto Sánchez asumiría la comandancia del Ejército, lo que implicaría que los 10 generales mencionados pasarían a "uso de buen retiro".