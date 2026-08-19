Colombia estuvo cerca del apagón total tras el terremoto: 17% de la demanda eléctrica se desconectó

Cerca del 17 % de la demanda eléctrica del país quedó desconectada tras el movimiento sísmico, una pérdida equivalente a casi una quinta parte del consumo nacional, según explicó Juan Carlos Morales, gerente encargado de XM, al dimensionar el impacto que tuvo el evento sobre la red eléctrica.

La magnitud de la desconexión obligó a activar mecanismos de protección para evitar que la perturbación se extendiera por todo el sistema.

El impacto fue mucho mayor que una interrupción localizada del servicio. La salida repentina de una proporción tan grande de la demanda alteró el equilibrio de la red y generó condiciones que amenazaron su estabilidad. “Realmente estuvimos muy, muy cerca de que el colapso fuera un apagón total del Sistema Interconectado Nacional”, advirtió Morales durante un foro del sector.

Racionamiento de energía Foto: ChatGPT

La situación llegó a un punto en el que una nueva cadena de desconexiones podía haber comprometido el suministro eléctrico en distintas regiones del país.



A las dificultades provocadas directamente por el terremoto se sumaron alteraciones en el comportamiento eléctrico del sistema. Morales mencionó condiciones de “sobreaceleración del sistema” y de “sobretensión” ocurridas durante la emergencia, factores que podían aumentar el riesgo de nuevas fallas.

A esto se sumaron problemas de comunicación que dificultaron la coordinación con el Centro Nacional de Despacho.

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El sistema logró mantenerse en operación y evitar que la emergencia terminara en un apagón nacional, pero el episodio dejó una señal de alerta sobre la capacidad de respuesta de la infraestructura eléctrica frente a eventos extremos.

Por su parte, en las poblaciones que resultaron afectadas por el terremoto, 10.100 usuarios tienen pendiente la reconexión del servicio de gas natural, según informó la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, desde Barranquilla.

4.200 de ellos son del Eje Cafeteros y los otros 5.900 pertenecen al Valle del Cauca y Cauca.

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Murgas informó que tiene desplegadas cuadrillas para la verificación de las condiciones técnicas en estos territorios, sin embargo han tenido dificultades para reducir esa cifra de afectados, ya que en algunas zonas la infraestructura vuelve a registrar fallas durante la remoción de escombros.