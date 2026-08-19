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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / EPM dará incentivos a usuarios que ahorren energía de tras norma emitida por la CREG

EPM dará incentivos a usuarios que ahorren energía de tras norma emitida por la CREG

El programa busca promover hábitos de consumo más eficientes, contribuir a la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, especialmente en temporadas como la del fenómeno de ‘El Niño’.

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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Las filiales de EPM como Afinia, CHEC, CENS, EDEQ y ESSA en el país implementarán el programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica, establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

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La iniciativa busca promover decisiones de consumo más eficientes y contribuir a la reducción de la demanda regulada en situaciones de estrechez energética, baja hidrología y riesgo para la confiabilidad del suministro, con el propósito de prevenir eventuales situaciones de desabastecimiento.

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“El programa establece un mecanismo en el que el ahorro de energía puede traducirse en un beneficio económico para los usuarios. Para esto, cada usuario regulado elegible tendrá una meta individual de consumo que servirá como referencia durante la aplicación del programa”, resalta EPM en un comunicado.

Esta meta será calculada con base en la media de los consumos promedio diarios de los ciclos completos de los últimos 12 meses y será única durante la aplicación del mecanismo.

Así, cuando un usuario supere el 110 % de su meta, se aplicará un cobro adicional únicamente sobre el consumo que exceda ese nivel. El consumo que se encuentre entre el 100 % y el 110 % de la meta no genera cobro adicional.

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Los usuarios que reduzcan su consumo por debajo del 90 % de su meta podrán participar en la distribución de los recursos recaudados por el programa a través de los cobros adicionales. El beneficio dependerá del aporte de cada usuario a la reducción del consumo.

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“El mecanismo tiene carácter transitorio, excepcional, autofinanciado y de aplicación automática para los usuarios regulados que no hacen parte de las excepciones. No requiere inscripción, solicitud ni manifestación previa por parte de ellos”, resaltó el comunicado.

Además, no dará lugar al reconocimiento de costos adicionales a favor de los comercializadores ni a su traslado a los usuarios mediante tarifas, cargos o mecanismos equivalentes.

La resolución establece una duración inicial de seis meses, prorrogable por seis meses adicionales mediante decisión de la CREG. La implementación atenderá las disposiciones y condiciones establecidas por la Comisión.

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