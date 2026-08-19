Antioquia acompaña a los afectados del terremoto: Rionegro envió 38,2 toneladas de ayudas a Chocó

En Antioquia siguen solidarizándose con los afectados por el terremoto: el municipio de Rionegro envió 38,2 toneladas de ayudas humanitarias a Chocó. Se recolectaron cerca de 8 toneladas de alimentos

La solidaridad de los habitantes de Rionegro se convirtió en una importante movilización de ayuda humanitaria para las comunidades del Chocó afectadas por el terremoto. En una semana el municipio logró recolectar aproximadamente 38,2 toneladas de donaciones.

Entre las ayudas recolectadas se encuentran más de ocho toneladas de alimentos y cinco toneladas de agua, además de productos de aseo personal y para el hogar, ropa, medicamentos, insumos médicos, artículos para bebés y elementos destinados a animales de compañía.

También fueron reunidas cerca de 1,5 toneladas de concentrado para perros y una tonelada para gatos.



“Estamos maravillados por toda la comunidad del municipio que se ha acercado, y en la cual le hemos destinado a todas las personas vulnerables más de 40 toneladas de alimentos, productos de aseo, y en este momento nos encontramos recibiendo más de 100 colchones que van a ser enviado a los damnificados de diferentes departamentos”, explicó Juan Pablo Gallego, profesional de la Alcaldía de Rionegro.

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Según destacaron desde Rionegro, en la operación logística fue fundamental la participación de los scouts del municipio del Oriente antioqueño, cuyos integrantes apoyaron las labores de clasificación, organización y cargue de las donaciones.

Aunque los cinco camiones ya fueron enviados a Chocó, Rionegro mantiene abierta la campaña e invita a ciudadanos, empresas y organizaciones a continuar realizando aportes.