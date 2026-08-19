Alertan por presencia masiva de agua mala en playas de Necoclí, Antioquia

Las autoridades ambientales lanzaron una alerta preventiva para bañistas, pescadores, operadores turísticos y comunidad en general en el municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, debido al avistamiento de ejemplares de fragata portuguesa, también conocida como "agua mala" o "botella azul", en las zonas de playa.

De acuerdo con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, Corpourabá, en articulación con la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio, este ejemplar no es propiamente una medusa, sino un organismo colonial flotante cuyos tentáculos poseen células irritantes capaces de provocar quemaduras graves, afectaciones en la piel y reacciones sumamente dolorosas ante cualquier contacto.

Alexis Cuesta, director de Corpourabá, explicó que la presencia de estos organismos se debe a la marea alta y a los fuertes vientos provenientes del norte registrados en los últimos días.

"Su llegada obedece a dos combinaciones específicas: la fuerte marea que se presenta y el fuerte viento que viene desde el norte. Tener mucho cuidado al interactuar con este ser, el cual, precisamente, por las fuertes olas del viento y la corriente, son empujadas hacia toda la línea de costa", explicó el directivo.



Ante esta situación, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones esenciales para prevenir emergencias sanitarias: evitar ingresar al mar en zonas con presencia de la especie, no tocar los ejemplares ni siquiera cuando estén secos o aparentemente muertos en la arena, caminar con precaución usando calzado y mantener alejados a niños y mascotas de la línea de marea.

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En caso de presentarse una afectación por contacto, se recomienda buscar atención médica oportuna en el Hospital San Sebastián de Necoclí o en el centro asistencial más cercano, e informar de inmediato a las autoridades sobre nuevos avistamientos en la región costera.