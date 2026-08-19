Minipig rescatado tras graves lesiones encuentra un nuevo hogar en colegio de Medellín

Tras un proceso de recuperación por graves lesiones y desnutrición en el Centro de Bienestar Animal La Perla, un minipig vietnamita de siete meses llamado ‘Julio Chanchitos’ fue adoptado por la comunidad educativa de The New School, ubicada en la vía a Las Palmas en Medellín, donde participará en procesos pedagógicos sobre bienestar animal.

El animal había sido rescatado por el Distrito el pasado 7 de julio con afectaciones físicas en el lomo y el tórax, además de una baja condición corporal. Tras más de un mes de atención médica, seguimiento y cuidados especializados por parte de los profesionales de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, el cerdito logró superar su etapa crítica y fue entregado oficialmente a la institución educativa.

“Un mini pig que fue rescatado en nuestro centro de bienestar animal La Perla. Con 7 meses de edad y evidencias de maltrato, logró ser rehabilitado y recuperado, y posteriormente fue adoptado por una institución educativa. Este acto representa una enseñanza significativa sobre la relevancia del cuidado adecuado hacia los animales de todas las especies”, afirmó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga.

La presencia de ‘Julio Chanchitos’ se convertirá en una herramienta pedagógica directa para enseñar a los estudiantes sobre el respeto, la protección y el buen trato hacia todas las especies.



Este caso se suma a las cifras de adopción de animales de especies diferentes a perros y gatos; desde 2024 se han entregado en adopción 437 animales, entre los que se cuentan 283 aves de corral, 61 conejos, 28 hámsters, 26 minipigs, seis equinos y dos bovinos.