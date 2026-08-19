En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Libro de la Verdad'
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia
Caso Kevin Acosta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Minipig rescatado tras graves lesiones encuentra un nuevo hogar en colegio de Medellín

Minipig rescatado tras graves lesiones encuentra un nuevo hogar en colegio de Medellín

El animal, rehabilitado por el Centro La Perla, fue adoptado por The New School en Las Palmas para acompañar procesos de educación y bienestar animal.

mini pig adoptado.jpg
Minipig adoptado en Medellín.
Foto: Alcadía de Medellín
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Tras un proceso de recuperación por graves lesiones y desnutrición en el Centro de Bienestar Animal La Perla, un minipig vietnamita de siete meses llamado ‘Julio Chanchitos’ fue adoptado por la comunidad educativa de The New School, ubicada en la vía a Las Palmas en Medellín, donde participará en procesos pedagógicos sobre bienestar animal.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El animal había sido rescatado por el Distrito el pasado 7 de julio con afectaciones físicas en el lomo y el tórax, además de una baja condición corporal. Tras más de un mes de atención médica, seguimiento y cuidados especializados por parte de los profesionales de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, el cerdito logró superar su etapa crítica y fue entregado oficialmente a la institución educativa.

Últimas noticias

Agua mala.jpg
Antioquia

Alertan por presencia masiva de agua mala en playas de Necoclí, Antioquia

Andes Antioquia
Antioquia

Suspenden fiestas tradicionales en Andes, Antioquia, por afectaciones tras terremoto

“Un mini pig que fue rescatado en nuestro centro de bienestar animal La Perla. Con 7 meses de edad y evidencias de maltrato, logró ser rehabilitado y recuperado, y posteriormente fue adoptado por una institución educativa. Este acto representa una enseñanza significativa sobre la relevancia del cuidado adecuado hacia los animales de todas las especies”, afirmó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga.

Lea también:

capturado abuso menor.jpg
Antioquia

Capturan a adulto mayor que habría abusado tres veces de una menor de 8 años en Medellín

Arma de fuego.jpg
Antioquia

Ataque sicarial en exclusivo sector de Medellín dejó una persona muerta y dos heridos

La presencia de ‘Julio Chanchitos’ se convertirá en una herramienta pedagógica directa para enseñar a los estudiantes sobre el respeto, la protección y el buen trato hacia todas las especies.

Este caso se suma a las cifras de adopción de animales de especies diferentes a perros y gatos; desde 2024 se han entregado en adopción 437 animales, entre los que se cuentan 283 aves de corral, 61 conejos, 28 hámsters, 26 minipigs, seis equinos y dos bovinos.

Relacionados

Noticias de hoy

Medellín

Adopción de animales

Fauna Silvestre

Publicidad

Publicidad

Publicidad