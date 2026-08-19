Ataque sicarial en exclusivo sector de Medellín dejó una persona muerta y dos heridos

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá están tras la pista de dos delincuentes que en las últimas horas llegaron hasta el barrio Los Naranjos en El Poblado y dispararon indiscriminadamente contra un hombre en vía pública.

La información que han entregado las autoridades es que el ataque sicarial era dirigido hacia el hombre que lastimosamente murió horas después del ataque. No obstante, otras personas resultaron lesionadas como indicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

"En ese daño colateral hay una ciudadana de nacionalidad extranjera que padece un impacto de arma de fuego en ese daño colateral, y también un ciudadano resultó afectado con un impacto en región abdominal. Estas 2 personas no tenían nada que ver con este hecho", aseguró el uniformado.

A la espera de que las dos personas lesionadas sean dadas de alta, se avanza con la recolección de información que permita dar con el paradero de los delincuentes que lograron huir del sitio del ataque.



Hay que mencionar que ya las autoridades lograron encontrar la motocicleta en la que se realizó el ataque sicarial, por lo que las investigaciones se han centrado en esta zona por donde los sicarios huyeron en la madrugada de este miércoles.

Publicidad

Hasta el momento se han podido recopilar algunos videos de cámaras de seguridad del sector, sin embargo, se espera que en el transcurso del día se puedan conocer más imágenes que puedan llevar a la identificación y posterior captura de los delincuentes.