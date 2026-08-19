En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Libro de la Verdad'
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia
Caso Kevin Acosta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ataque sicarial en exclusivo sector de Medellín dejó una persona muerta y dos heridos

Ataque sicarial en exclusivo sector de Medellín dejó una persona muerta y dos heridos

Tras el ataque armado, autoridades buscan, con apoyo de las cámaras de seguridad, a los dos delincuentes vinculados al crimen.

Arma de fuego.jpg
Arma de fuego
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá están tras la pista de dos delincuentes que en las últimas horas llegaron hasta el barrio Los Naranjos en El Poblado y dispararon indiscriminadamente contra un hombre en vía pública.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La información que han entregado las autoridades es que el ataque sicarial era dirigido hacia el hombre que lastimosamente murió horas después del ataque. No obstante, otras personas resultaron lesionadas como indicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Últimas noticias

Agua mala.jpg
Antioquia

Alertan por presencia masiva de agua mala en playas de Necoclí, Antioquia

Andes Antioquia
Antioquia

Suspenden fiestas tradicionales en Andes, Antioquia, por afectaciones tras terremoto

"En ese daño colateral hay una ciudadana de nacionalidad extranjera que padece un impacto de arma de fuego en ese daño colateral, y también un ciudadano resultó afectado con un impacto en región abdominal. Estas 2 personas no tenían nada que ver con este hecho", aseguró el uniformado.

A la espera de que las dos personas lesionadas sean dadas de alta, se avanza con la recolección de información que permita dar con el paradero de los delincuentes que lograron huir del sitio del ataque.

Lea también:

Capturados en Medellín por hurto de celulares
Antioquia

Capturados dos presuntos responsables de hurto a mano armada en barrio El Poblado de Medellín

Sector El Poblado / Foto: Blu Radio
Turismo

El turismo corporativo encuentra en El Poblado un punto estratégico de Medellín

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Hay que mencionar que ya las autoridades lograron encontrar la motocicleta en la que se realizó el ataque sicarial, por lo que las investigaciones se han centrado en esta zona por donde los sicarios huyeron en la madrugada de este miércoles.

Publicidad

Hasta el momento se han podido recopilar algunos videos de cámaras de seguridad del sector, sin embargo, se espera que en el transcurso del día se puedan conocer más imágenes que puedan llevar a la identificación y posterior captura de los delincuentes.

Relacionados

Medellín

Valle de Aburrá

Homicidios

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad