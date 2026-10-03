Accidente en la vía Salgar - Andes deja a cuatro personas muertas y tres heridas

En medio del Plan Éxodo por la semana de receso escolar un grave accidente de tránsito se reportó en el municipio de Salgar, en donde un vehículo con capacidad para nueve personas cayó a un abismo luego de un desprendimiento de tierra.

El saldo hasta ahora es de cuatro personas muertas, dos lesionadas y una herida de gravedad, por lo que a esta hora se encuentra en estado crítico como aseguró el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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El mandatario señaló que la Secretaría de Salud de Antioquia activó inmediatamente un helicóptero medicalizado para poder extraer a la persona gravemente herida y así poder llevarla hasta un centro asistencial para recibir atención especializada.

Asimismo, Rendón aseguró que se activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para poder atender la emergencia y poder movilizar la maquinaria amarilla correspondiente para las labores en la vía Salgar - Andes.



Hay que mencionar que según la información conocida hasta el momento, en el lugar donde ocurrió el inconveniente aún estaría activo el movimiento en masa que ocasionó el trágico siniestro vial, por lo que autoridades tratan de estabilizar el terreno para así evitar una situación de mayor gravedad.

“Acompañamos a las familias de quienes perdieron la vida y estamos atentos a la evolución de los heridos”, aseguró en su cuenta de X el gobernador de Antioquia, quien a su vez manifestó que las autoridades correspondientes siguen en la atención de la emergencia.

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Hay que recordar que estas personas no son las únicas fallecidas en medio del Plan Éxodo, ya que más temprano pero en la autopista Medellín - Bogotá, un transeúnte murió al ser arrollado por un vehículo que habría perdido el control tras girar en una curva.