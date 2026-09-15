La Fiscalía tiene que sacudirse: gobernador de Antioquia sobre lucha contra grupos armados

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se reunió con el ministro de Defensa, Jorge Mora, para hablar de la seguridad en el departamento. El mandatario antioqueño aseguró que en los últimos cuatro años se “tejió un desastre” en materia de inseguridad y que por eso la situación que enfrenta el actual Gobierno es compleja.

Para enfrentar la criminalidad en Antioquia Rendón le propuso al gobierno la creación de unos grupos de fusión, allí estaría la inteligencia de la Policía y las Fuerzas Militares. Por otro lado propuso la aspersión aérea con drones para combatir el problema de los cultivos ilícitos.

En el mismo sentido el gobernador hizo un llamado a la Fiscalía. “La Fiscalía tiene que sacudirse, ayudarle a la fuerza pública a perseguir el crimen y el delito. He presidido más de 100 consejos de seguridad y puedo contar con los dedos de mis manos las veces en que ha asistido la Fiscalía General de la Nación. La seguridad no se consolida si no caminan de la mano una capacidad operativa de la fuerza pública y la capacidad de generar disuasión por parte de los operadores judiciales”, dijo el gobernador.

Es importante recordar que la semana pasada el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se reunió con el presidente Abelardo De La Espriella y hablaron tanto de la seguridad como de la reconstrucción tras el terremoto.