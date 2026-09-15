¿Quiénes son los fugados de la estación de Policía de Caucasia? Ofrecen millonaria recompensa 

Alcaldía de Causaia y Policía ofrecen recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita su recaptura. Sigue el plan candado en esa zona de Antioquia.

No para la búsqueda de los diez privados de la libertad que hace un día se fugaron de la estación de Policía de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, por quienes en las últimas horas la Alcaldía de esa localización y la Policía Nacional ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones para quien aporte información que permita ubicarlos.

La preocupación se centra en el perfil criminal de los fugados, entre los que se encuentra Arley Antio Velázquez Suárez, alias ‘El Mello’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla del Clan del Golfo y supuesto líder de la subestructura Yeison Leudo Chaverra.

Los otros nueve fugados son Juan Carlos Cara Márquez, investigado por concierto para delinquir agravado; Julio José Peralta Peña, por fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido; Alex José Alberto Boom, por homicidio agravado; Juan Camilo Montoya García, por violencia intrafamiliar; y Leider Osorio Marimón, por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.



También escaparon Abraham Díaz Sosa, investigado por feminicidio; Darío Luis Sierra Mendoza, por hurto calificado; Faider Antonio Bassa Deha, por acceso carnal o acto sexual abusivo; y Carlos Alberto Gómez Vega, por acto sexual abusivo con menor de 14 años.

Todos permanecían recluidos en la sala temporal de retención de la estación de Policía de Caucasia y lograron escapar durante la madrugada de este lunes. Según el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, los hechos ocurrieron hacia las 4:50 de la mañana.

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“Parece ser una utilización de de elementos como una cegueta con la cual violentaron pues la la cadena y botaron el candado y Okay, se articula pues el plan candado municipios vecinos con Córdoba y también pues se se adelantan las investigaciones pertinentes que que nos llevan a nosotros a saber cuáles fueron los motivos reales de esta fuga”, aseveró.

Los detenidos habrían utilizado, entre otros elementos, una segueta para vulnerar las condiciones de seguridad del lugar y salir de las instalaciones. La fuga fue advertida por el subintendente encargado de la vigilancia de la sala temporal, quien informó de inmediato a la institución.

Tras conocer lo ocurrido, la Policía Antioquia activó un operativo de reacción y búsqueda para intentar localizar a los diez evadidos, mientras se mantienen controles en diferentes puntos del municipio. Vale la pena mencionar que los diez hombres deberán responder, además, por el delito de fuga de presos.