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Mujer quedó inconsciente tras lanzarse de famoso tobogán en Cocorná, Antioquia

El hecho, que quedó registrado en video, reabrió la discusión sobre las medidas de protección en destinos recreativos.

mujer toboga
Foto: captura de video
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Un impactante video en el Oriente antioqueño reabrió el debate sobre la seguridad en sitios turísticos. Una mujer quedó inconsciente tras lanzarse de planchazo en una atracción acuática, en un angustioso hecho que se volvió viral.

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Momentos de angustia se vivieron en un centro recreativo del municipio de Cocorná, Antioquia, luego de que una joven quedara inconsciente dentro de una piscina tras sufrir un fuerte impacto al lanzarse por un tobogán.

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De acuerdo con la información conocida, la bañista descendió a gran velocidad por la atracción acuática y, al ingresar al agua, sufrió un fuerte golpe o "planchazo" que le hizo perder el conocimiento de manera instantánea, quedando sumergida en la piscina.

La situación desató la tensión entre los asistentes; sin embargo, la oportuna y rápida reacción de los salvavidas del parque fue clave para sacarla del agua a tiempo y prestarle los primeros auxilios necesarios, logrando que la joven recuperara el conocimiento tras el susto.

"Mire, mire", "Ay se mató, se mató", "No, ya no me quiero tirar", "Se le fue el aire", fueron algunas de las frases de las personas que presenciaron este accidente.

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El hecho, que quedó registrado en video, se viralizó rápidamente y reavivó el debate entre los usuarios en redes sociales sobre la urgencia de exigir controles técnicos rigurosos y reforzar los protocolos de seguridad en los toboganes y atracciones de los centros recreativos de la región.

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