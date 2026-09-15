En medio de polémica sigue la evacuación en zona nororiental de Medellín: 70 familias ya han salido de sus hogares. Mientras la Alcaldía dice que les brinda garantías a los afectados, diputados y concejales de la ciudad siguen a la espera de una mesa de concertación propuesta al alcalde Federico Gutiérrez

En las últimas horas se reactivó el operativo que adelantan unos 300 personas de la Alcaldía de Medellín en el sector El Jardín, en Manrique, para evacuar a familias que están en una zona de riesgo. Según el más reciente balance, 70 viviendas de 73 que están en riesgo han sido evacuadas.

Según indicaron desde la administración distrital, desde el primer día, diferentes equipos de la Alcaldía han estado presentes en el territorio para caracterizar a las familias, escuchar sus necesidades y acompañarlas durante este proceso. Aseguran haber dispuesto diferentes alternativas, entre ellas, el Subsidio Distrital de Arrendamiento Temporal, alojamiento, alimentación, traslado de enseres y bodegaje, de acuerdo con las condiciones y necesidades de cada familia.

El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, dio el balance del proceso hasta el momento: “73 familias ya están caracterizadas y reciben atención. Ya entregamos 16 subsidios de arrendamiento y garantizamos alojamiento, alimentación, traslados y voz de gas. También garantizamos salud, educación, protecci



ón para niños, niñas y adolescentes y brindamos atención a sus mascotas”, aseveró.

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En contraste, el procedimiento sigue generando polémica en algunos sectores políticos de la ciudad. El concejal José Luis Marín, así como el diputado Juan David Muñoz, cuestionaron por qué no se ha atendido su propuesta de crear una mesa de concertación con las comunidades de la zona. “Fede4rico Gutiérrez sigue sin responder la solicitud de mesa de concertación presentada por 6 concejales de Medellín y 11 diputados de Antioquia. Rápido para reprimir, lento para concertar”.

En los últimos días también se conocieron videos en los que miembros de la comunidad denuncian no tener permitido poner ollas comunitarias, tener acceso al agua y a la energía, en medio del operativo que adelantan unidades de la UNDMO, antiguo ESMAD.