En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alex Saab
Ecopetrol
Papá Pitufo Ecopetrol
Ricardo Valencia
Sismos en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Sigue la evacuación en zona nororiental de Medellín: 70 familias ya han salido de sus hogares

Sigue la evacuación en zona nororiental de Medellín: 70 familias ya han salido de sus hogares

Mientras la Alcaldía dice que les brinda garantías a los afectados, diputados y concejales de la ciudad siguen a la espera de una mesa de concertación.

Manrique.jpg
Más de 90 familias en Mantique deben desalojar sus viviendas.
Foto: suministrada.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

En medio de polémica sigue la evacuación en zona nororiental de Medellín: 70 familias ya han salido de sus hogares. Mientras la Alcaldía dice que les brinda garantías a los afectados, diputados y concejales de la ciudad siguen a la espera de una mesa de concertación propuesta al alcalde Federico Gutiérrez

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

En las últimas horas se reactivó el operativo que adelantan unos 300 personas de la Alcaldía de Medellín en el sector El Jardín, en Manrique, para evacuar a familias que están en una zona de riesgo. Según el más reciente balance, 70 viviendas de 73 que están en riesgo han sido evacuadas.

Últimas noticias

Prófugos de estación de Policía en Caucasia.
Antioquia

¿Quiénes son los fugados de la estación de Policía de Caucasia? Ofrecen millonaria recompensa 

mujer toboga
Antioquia

Mujer quedó inconsciente tras lanzarse de famoso tobogán en Cocorná, Antioquia

Según indicaron desde la administración distrital, desde el primer día, diferentes equipos de la Alcaldía han estado presentes en el territorio para caracterizar a las familias, escuchar sus necesidades y acompañarlas durante este proceso. Aseguran haber dispuesto diferentes alternativas, entre ellas, el Subsidio Distrital de Arrendamiento Temporal, alojamiento, alimentación, traslado de enseres y bodegaje, de acuerdo con las condiciones y necesidades de cada familia.

El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, dio el balance del proceso hasta el momento: “73 familias ya están caracterizadas y reciben atención. Ya entregamos 16 subsidios de arrendamiento y garantizamos alojamiento, alimentación, traslados y voz de gas. También garantizamos salud, educación, protecci

Lea también:

Racionamiento de agua
Antioquia

Por incremento de ahorro y lluvias, suspenden por una semana cortes de agua en Medellín

Capturas Migracion.jpg
Judicial

Operativo migratorio en Medellín deja 17 extranjeros expulsados y siete inadmitidos

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

ón para niños, niñas y adolescentes y brindamos atención a sus mascotas”, aseveró.

Publicidad

En contraste, el procedimiento sigue generando polémica en algunos sectores políticos de la ciudad. El concejal José Luis Marín, así como el diputado Juan David Muñoz, cuestionaron por qué no se ha atendido su propuesta de crear una mesa de concertación con las comunidades de la zona. “Fede4rico Gutiérrez sigue sin responder la solicitud de mesa de concertación presentada por 6 concejales de Medellín y 11 diputados de Antioquia. Rápido para reprimir, lento para concertar”.

En los últimos días también se conocieron videos en los que miembros de la comunidad denuncian no tener permitido poner ollas comunitarias, tener acceso al agua y a la energía, en medio del operativo que adelantan unidades de la UNDMO, antiguo ESMAD.

Relacionados

Medellín

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad