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Blu Radio  / Judicial  / Operativo migratorio en Medellín deja 17 extranjeros expulsados y siete inadmitidos

Operativo migratorio en Medellín deja 17 extranjeros expulsados y siete inadmitidos

Dos requeridos por Interpol, 17 extranjeros con antecedentes relacionados con hurto, consumo de drogas, porte de armas blancas y riñas, y siete viajeros inadmitidos, que viajarían con fines de de turismo sexual, hacen parte del balance de los controles migratorios en Medellín.

Capturas Migracion.jpg
Capturas
Foto: Suministrada
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

Las autoridades realizaron verificaciones en sectores como el barrio Antioquia y el Parque Lleras. También fueron detectados extranjeros requeridos por Interpol y siete viajeros inadmitidos en el aeropuerto José María Córdova.

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Un operativo coordinado entre Migración Colombia, la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y el Ejército dejó como resultado la identificación de 17 ciudadanos extranjeros que serán objeto de medidas administrativas de expulsión del país.

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Las autoridades señalaron que estas personas tenían anotaciones y antecedentes relacionados con conductas como hurto, consumo de drogas, porte de armas blancas y riñas, situaciones que, de acuerdo con la normativa colombiana, pueden constituir causales para la expulsión.

Las verificaciones se desarrollaron principalmente en el barrio Antioquia y el Parque Lleras, como parte de los controles migratorios que Migración Colombia adelanta en diferentes puntos del departamento.

La entidad explicó que estas acciones no se concentran únicamente en los aeropuertos y que los controles también se realizan en zonas urbanas y otros lugares considerados de interés para la seguridad y la verificación del estatus migratorio.

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Las acciones comenzaron durante la semana en Itagüí, donde las autoridades detectaron a dos extranjeros que tenían órdenes de captura. En ese mismo municipio fueron identificados otros dos ciudadanos extranjeros con antecedentes y causales que dieron lugar a la medida de expulsión.

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El director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda, destacó el trabajo articulado con las autoridades locales y la Fuerza Pública para adelantar este tipo de verificaciones en diferentes puntos del departamento.

Además, en la Terminal de Transportes las autoridades identificaron a un ciudadano extranjero que tenía una circular azul de Interpol por delitos relacionados con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, además de concierto para delinquir agravado.

Posteriormente, en la sede de Migración Colombia ubicada en el sector de Belén, fue detectado otro ciudadano extranjero que había acudido a realizar un trámite migratorio.

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Durante la verificación se estableció que era requerido por Panamá mediante una circular azul de Interpol, por el delito de estafa. También quedó a disposición de las autoridades competentes.

El operativo también dejó resultados en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, donde siete extranjeros fueron inadmitidos. Migración Colombia informó que, durante las entrevistas migratorias, los funcionarios establecieron que el propósito de viaje de estas personas estaría relacionado con turismo con fines de explotación sexual.

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