Con plan candado buscan a 10 personas que se fugaron de estación de Policía en Caucasia, Antioquia

Con un plan candado buscan a 10 privados de la libertad que en la madrugada de este lunes se fugaron de la estación de policía del municipio de Caucasia. Entre los involucrados estaría un señalado cabecilla del Clan del Golfo conocido como ‘El Mello’

Una fuga masiva de privados de la libertad encendió las alarmasen el Bajo Cauca antioqueño y obligó a las autoridades a desplegar un operativo de búsqueda en el municipio de Caucasia.

Un total de 10 personas que permanecían recluidas en la sala temporal de retención de la estación de Policía de esta localidad lograron escapar en la madrugada de este lunes. De acuerdo con el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, los hechos ocurrieron hacia las 4:50 a. m., cuando los detenidos utilizaron, entre otros elementos, una segueta para vulnerar las condiciones de seguridad del lugar y salir de las instalaciones.

La situación fue advertida por el subintendente encargado de la vigilancia del espacio, quien informó de inmediato a la institución para activar la reacción policial y las labores de búsqueda de los evadidos.



"Al parecer hubo una utilización de de elementos, como una segueta, con con la cual violentaron, pues, la la cadena y botaron al candado, ahí se articuló, el plan candado, municipios vecinos con Córdoba, y también, pues, se se adelantan las investigaciones pertinentes que que nos llegan a nosotros a saber cuáles fueron los motivos reales de esta fuga", indicó el coronel Muñoz.

Entre los fugitivos hay personas vinculadas a investigaciones por homicidio agravado, feminicidio, porte y tráfico de armas de fuego de uso restringido, violencia intrafamiliar y hurto calificado, por lo que las autoridades mantienen controles y operativos para lograr su ubicación.

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Entre los casos que generan mayor preocupación está el de Arley Antio Velázquez Suárez, alias El Mello, capturado recientemente y señalado por las autoridades como presunto cabecilla del Clan del Golfo en la región. Según la información suministrada, sería el líder de la subestructura Yeison Leudo Chaverra de ese grupo armado.

No se descarta que por parte de autoridades locales y departamentales en las próximas horas se anuncien medidas como recompensas que permitan ubicar a estas personas que ahora deberán responder también por el delito de fuga de presos.