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Suspendieron por 6 meses a dos guardias del Inpec por parranda vallenata en cárcel de Itagüí

Según la Procuraduría, los también inhabilitados, omitieron dejar en la minuta el ingreso del grupo musical durante el pasado mes de abril.

Nelson Velázquez y su agrupación en cárcel de Itagüí.
Nelson Velázquez y su agrupación en cárcel de Itagüí.
Suministrada.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Cinco meses han pasado desde el famoso concierto del vallenatero Nelson Velásquez en la cárcel de máxima seguridad del municipio de Itagüí y se siguen conociendo sanciones para los involucrados en el hecho, esta vez desde la cadena de custodia.

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Según confirmó en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación, suspendió e inhabilitó por seis meses a los dragoneantes del Inpec, Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio, por omitir sus funciones de control y registro.

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En fallo de primera instancia, el ente de control determinó que los funcionarios incumplieron el deber de hacer las anotaciones y los registros correspondientes al ingreso de la agrupación musical del mencionado artista al establecimiento carcelario, el pasado 8 de abril, en la minuta correspondiente.

De momento, las faltas de los dragoneantes fueron calificadas como graves cometidas a título de culpa grave. A juicio de la Procuraduría, la conducta de los disciplinados “tuvo trascendencia social por generar desconfianza de la ciudadanía en las entidades del Estado, especialmente en el INPEC”.

El ente de control señaló que impuso la sanción, luego de aplicar la reducción correspondiente por la confesión realizada por Góez David y Vargas Rubio durante la etapa de instrucción y, precisó que el proceso contra los demás investigados continúa en la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia.

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Aunque ya todos los cabecillas que participaban de la mesa de paz urbana con el Gobierno nacional anterior fueron trasladados a otras cárceles desde el día de la posesión de ABelardo De La Espriella, hay que recordar que cuando estalló la polémica se conocieron otras denuncias sobre las condiciones en las que permanecerían algunos de los recluidos en este penal.

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En su momento, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, aseguró que incluso se habrían realizado modificaciones en las celdas y que algunos patios tendrían condiciones alejadas de las de un establecimiento penitenciario convencional. En una inspección al pabellón de máxima seguridad fueron decomisadas botellas de licor, sustancias psicoactivas, dos módems de internet, cargadores de celular y otros accesorios tecnológicos.

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