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Medellín, la ciudad de Colombia que más pacientes del exterior recibe para tratamientos estéticos

El 10 % de pacientes que ingresaron durante el último año a clínicas y hospitales de la capital antioqueña arribaron para este tipo de intervenciones.

Fotografía de referencia de cirugía estética.
Fotografía de referencia de cirugía estética. Imagen tomada del banco de imágenes de Magnific.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa hacen parte de los lugares de origen de quienes, después de una intervención, deben permanecer algunos días en la capital antioqueña antes de regresar a sus lugares de residencia.

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Beatriz Hincapié, cofundadora de Mentoring Medic, detalló cuáles son los procedimientos estéticos o cirugías más buscados en la capital antioqueña y cómo esto ha generado la necesidad, incluso, de nuevos servicios.

Cirugía estética.jpg
BLU Radio. Cirugía estética / Foto de referencia: AFP

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"Entre las cirugías más frecuentes están la lipoescultura, la abdominoplastia y las cirugías mamarias. Esta situación también ha generado nuevas necesidades alrededor del postoperatorio. Cuando una persona viene de otra ciudad o de otro país, muchas veces no tiene aquí una red de apoyo y necesita cumplir controles", aseguró Hincapié.

Todo este aumento se debe a que, según proyecciones realizadas desde el gremio, en Medellín, los procedimientos quirúrgicos pueden ser entre un 30 % y un 40 % más económicos que en países precisamente como Estados Unidos.

Hay que decir, además, que la tendencia ya se había evidenciado durante el año anterior, pues durante 2025 llegaron a Colombia 26.786 extranjeros no residentes por tratamientos médicos, lo que representó un crecimiento de 18,4% frente a 2024, de acuerdo con Migración Colombia.

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