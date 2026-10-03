Medellín, la ciudad de Colombia que más pacientes del exterior recibe para tratamientos estéticos

Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa hacen parte de los lugares de origen de quienes, después de una intervención, deben permanecer algunos días en la capital antioqueña antes de regresar a sus lugares de residencia.

Beatriz Hincapié, cofundadora de Mentoring Medic, detalló cuáles son los procedimientos estéticos o cirugías más buscados en la capital antioqueña y cómo esto ha generado la necesidad, incluso, de nuevos servicios.

BLU Radio. Cirugía estética / Foto de referencia: AFP

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"Entre las cirugías más frecuentes están la lipoescultura, la abdominoplastia y las cirugías mamarias. Esta situación también ha generado nuevas necesidades alrededor del postoperatorio. Cuando una persona viene de otra ciudad o de otro país, muchas veces no tiene aquí una red de apoyo y necesita cumplir controles", aseguró Hincapié.

Todo este aumento se debe a que, según proyecciones realizadas desde el gremio, en Medellín, los procedimientos quirúrgicos pueden ser entre un 30 % y un 40 % más económicos que en países precisamente como Estados Unidos.



Hay que decir, además, que la tendencia ya se había evidenciado durante el año anterior, pues durante 2025 llegaron a Colombia 26.786 extranjeros no residentes por tratamientos médicos, lo que representó un crecimiento de 18,4% frente a 2024, de acuerdo con Migración Colombia.