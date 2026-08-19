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Suspenden fiestas tradicionales en Andes, Antioquia, por afectaciones tras terremoto

Esta localidad del Suroeste antioqueño se suma a almenos otros dos municipios que tomaron decisiones similares luego de la tragedia del pasado 10 de agosto.

Andes Antioquia
Andes, Antioquia //
Foto: Alcaldía de Andes.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Ante la emergencia ocasionada por el reciente terremoto, el municipio de Andes se sumó a la decisión de suspender y reprogramar sus festividades tradicionales, una medida que ya habían adoptado previamente las administraciones de Jericó y Concordia en el Suroeste antioqueño, con el fin de priorizar la atención a las familias damnificadas.

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Desde la administración municipal de Andes se confirmó la cancelación de las Fiestas Katías, indicando que los recursos que estaban previstos para su realización serán redireccionados de manera directa a la atención de los afectados y al proceso de recuperación del municipio, el cual registra el mayor número de estructuras dañadas en toda la subregión.

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"Hemos decidido redireccionar algunos recursos de programas muy específicos de nuestro municipio, exponerlos para otra fecha más adelante, porque todos esos recursos van a ir dirigidos a reconstruir a nuestro municipio", aseguró Germán Vélez, alcalde de la localidad.

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Actualmente, el censo reporta 518 viviendas afectadas 348 en zona rural y 170 en el área urbana, además de 71 viviendas con orden de evacuación y diversos daños en instituciones educativas. Aunque la alcaldía reconoció el impacto económico que esto genera en el comercio y el turismo local, enfatizó que la prioridad absoluta es la contingencia humanitaria.

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