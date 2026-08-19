Suspenden fiestas tradicionales en Andes, Antioquia, por afectaciones tras terremoto

Ante la emergencia ocasionada por el reciente terremoto, el municipio de Andes se sumó a la decisión de suspender y reprogramar sus festividades tradicionales, una medida que ya habían adoptado previamente las administraciones de Jericó y Concordia en el Suroeste antioqueño, con el fin de priorizar la atención a las familias damnificadas.

Desde la administración municipal de Andes se confirmó la cancelación de las Fiestas Katías, indicando que los recursos que estaban previstos para su realización serán redireccionados de manera directa a la atención de los afectados y al proceso de recuperación del municipio, el cual registra el mayor número de estructuras dañadas en toda la subregión.

"Hemos decidido redireccionar algunos recursos de programas muy específicos de nuestro municipio, exponerlos para otra fecha más adelante, porque todos esos recursos van a ir dirigidos a reconstruir a nuestro municipio", aseguró Germán Vélez, alcalde de la localidad.

Actualmente, el censo reporta 518 viviendas afectadas 348 en zona rural y 170 en el área urbana, además de 71 viviendas con orden de evacuación y diversos daños en instituciones educativas. Aunque la alcaldía reconoció el impacto económico que esto genera en el comercio y el turismo local, enfatizó que la prioridad absoluta es la contingencia humanitaria.