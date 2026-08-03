Estos son los nombres que suenan para integrar Cúpula Militar de Abelardo de la Espriella

Comienza a tomar forma la nueva Cúpula Militar que acompañará al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a partir del próximo 7 de agosto. Su conformación sería anunciada ese mismo día durante el reconocimiento de tropas en el Batallón Pichincha.

Para ocupar el Comando General de las Fuerzas Militares, en reemplazo del general Hugo López, el único nombre que permanece sobre la mesa es el del general en retiro Erick Rodríguez, quien se desempeñó como subjefe de Operaciones del Comando General. El oficial salió de la institución luego de las denuncias relacionadas con un presunto proceso de carnetización en Meta y Guaviare durante el periodo electoral.

En el Ejército Nacional, de donde saldrá el general Royer Gómez, uno de los principales opcionados es el general Walther Adrián Giraldo Jiménez, actual comandante de Operaciones de la institución.

Para la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el nombre que cobra fuerza para reemplazar al general Carlos Silva es el del general Édgar Falla, quien actualmente se desempeña como comandante de Operaciones de esa Fuerza.



En la Armada Nacional, tras la salida del almirante Juan Ricardo Rozo, los principales opcionados serían el vicealmirante Hernando Enrique Mattos, actual jefe de Estado Naval, y el almirante Orlando Grisales, quien hoy ocupa el cargo de segundo comandante de la institución.

Por su parte, para asumir la Dirección General de la Policía Nacional, en reemplazo del general William Rincón, el nombre que más fuerza ha tomado es el del general en retiro Luis Enrique Méndez.