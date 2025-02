Esto dijo cúpula militar a general Sánchez tras designación como MinDefensa: "Continuamos"

El general Pedro Sánchez , designado ministro de Defensa, anunció que le presentó al general Luis Córdoba, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, su solicitud de retiro como mayor general de la institución para asumir el cargo como civil. Lo que se viene ahora, por norma, es un tema de trámite prestacional, por lo que estará de alta durante unos días o hasta tres meses como indica la ley respecto a trámites legales y administrativos, y eso es lo único que hace falta para que asuma como jefe de la cartera de Defensa.

Sobre este tiempo para su posesión como ministro, el general Sánchez, aun con su uniforme militar, habló en exclusiva con Blu Radio, destacando que este es un lapso en el cual se hacen todos los trámites para que ocurra el expediente prestacional.

“Pero ese tiempo también puede ocurrir en días, como ha ocurrido en anteriores casos, como el del General Pérez en 2003. Entonces, el asunto es que se haga, dentro de la ley, ese expediente prestacional. Esos tres meses también corresponden a un tiempo en el cual la patria le dice a aquel soldado, aquel policía, que estuvo arriesgando la vida, que regresó a su casa que no va a quedar desamparado mientras hace esa transición a la vida civil”, dijo el general en entrevista con Blu Radio.

Cambios en la cúpula militar tras la llegada del general Sánchez

Sobre los rumores de cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares y los diálogos que ha sostenido con los diferentes comandantes, tanto el almirante Francisco Cubides, como los comandantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, el general Sánchez afirmó que ha recibido todo el respaldo de la cúpula militar, teniendo en cuenta que los intereses personales no se sienten ahí para nada.

Simplemente continuamos. Las personas que han dicho eso (cambios en la cúpula), son personas que no conocen al interior de lo que ha ocurrido. Si hay algo que sea profesional en este servicio a través de las armas, son nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional sostuvo el general en diálogo con Blu Radio

Sobre su llegada al ministerio de Defensa como civil y su retiro de la vida militar, el general manifestó que este nuevo reto le permite seguir sirviendo al país desde un ámbito un poco diferente, pero para nada extraño para quien ha trabajado en defensa y seguridad nacional.

Vale la pena ser soldado. Vale la pena llegar curtido, con esa piel de vida, siendo militar. Este nuevo reto me permite seguir sirviendo al país desde un ámbito un poco diferente, pero para nada extraño para quien ha trabajado en defensa y seguridad nacional agregó el general Sánchez

Al final de la entrevista con Blu Radio, el general Sánchez volvió a hacer una analogía sobre su nuevo cargo y dijo que al igual que en un partido de fútbol no todos pueden ser delanteros, sino que tiene que haber un director técnico, y en ese caso voy a ser él como jefe del ministerio de defensa, las FFMM y la Policía, el que lo asuma.

“Respecto a la cúpula militar si hay algo que es constante es el cambio, no puedo decir algo si no tengo autoridad para hacerlo. Cuando sea ministro de Defensa lo haré, sin embargo, la cúpula militar actual fueron mis comandantes me enseñaron, me orientaron, me corrigieron, me exigieron lo respeto y toda mi gratitud para ellos”, añadió.