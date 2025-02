¿Hace cuánto el Ministerio de Defensa no estaba bajo el cargo de un militar en Colombia?

El reciente nombramiento del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa por parte del presidente Gustavo Petro ha generado un gran interés en la historia del cargo. Resulta que han pasado más de tres décadas años desde que un militar ocupó este puesto.

El último militar en ocupar el cargo de Ministro de Defensa Nacional fue el general Oscar Botero Restrepo, quien fue nombrado en julio de 1986 por el mandatario Virgilio Barco. Estuvo en el cargo hasta agosto de 1991, cuando el entonces presidente César Gaviria nombró al primer civil en ocupar el ministerio: Rafael Pardo.

Desde entonces, el Ministerio de Defensa ha estado dirigido por civiles, hasta el reciente nombramiento del general Pedro Sánchez. De esta manera, después de 35 años, Colombia vuelve a tener a un militar liderando esta cartera.



¿Quién es el general Pedro Sánchez?

Con 35 años de carrera en la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC, Sánchez se convierte en el militar que regresa a ocupar este cargo después de más de tres décadas. Es recientemente reconocido en el Gobierno Petro por liderar las labores de rescate de los niños Mucutuy, quienes pasaron 40 días en la selva luego de un accidente aéreo en la Amazonía.

Presidente Petro con el general Pedro Sánchez Foto: AFP

El general Sánchez también es conocido por su experiencia y habilidades en el campo militar, y su nombramiento ha sido visto como un intento de fortalecer la relación entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno. Sin embargo, también ha generado algunas críticas y preocupaciones sobre la posible influencia militar en la política.

"He pensado, y espero no equivocarme, que el ministro de Defensa sea un general de la República y que ese general tenga que ver muchísimo con la vida (...) He querido que el próximo ministro de Defensa, lo he conversado con la cúpula que sigue en su reflexión, sea el general Pedro Sánchez", expresó Petro durante la confirmación del nombramiento desde Villa de Leyva.

El nombramiento del general Sánchez marca un cambio significativo en la historia del Ministerio de Defensa en Colombia, y deberá afrontar la crisis de orden público en el Catatumbo y en el Chocó, donde los grupos ilegales han tomado fuerza, al punto de obligar a los ciudadanos a desplazarse de sus hogares.