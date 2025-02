Iván Velásquez renunció al Ministerio de Defensa

La crisis del Gobierno cumple una semana acentuada con la dimisión de las ministras de Ambiente, Susana Muhamad , y de Trabajo, Gloria Inés Ramírez , dos de las mejor evaluadas por la opinión pública, y las críticas al presidente Gustavo Petro por pedir la renuncia a todo su gabinete antes de emprender un viaje de varios días a Oriente Medio.

Ahora se suma el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien renuncio al gobierno del presidente Gustavo Petro. El director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló que el ministro Velázquez presentó renuncia irrevocable a su cargo, por lo que la salida del Gobierno se dará en las próximas horas.

Iván Velásquez hacía parte del Gabinete de Gustavo Petro desde el inicio de su mandato, en agosto de 2022. Se va en medio de cuestionamientos por el deterioro de la seguridad en las regiones del país y luego del consejo de ministros del pasado 4 de febrero.

Los cuestionamientos a Iván Velásquez

Iván Velásquez enfrentó crecientes cuestionamientos debido al deterioro de la seguridad en diversas regiones del país, especialmente en elCatatumbo . Esta zona, ubicada en el noreste de Colombia, ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre elELN y disidencias de las FARC, lo que ha generado una crisis humanitaria sin precedentes.

Crisis en el Catatumbo

En enero de 2025, la violencia en el Catatumbo alcanzó niveles alarmantes. Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC resultaron en al menos 80 personas fallecidas y el desplazamiento de más de 50,000 habitantes. Este éxodo masivo es considerado el mayor desplazamiento en un solo evento desde 1997.

Además, se reportaron confinamientos de más de 30,000 personas y múltiples asesinatos, incluyendo líderes sociales y excombatientes que habían firmado el acuerdo de paz de 2016.

Ante esta situación, la oposición política ha señalado al ministro Velásquez por una supuesta falta de liderazgo y eficacia en la gestión de la seguridad nacional.

Estas críticas se intensificaron tras la renuncia de William Salamanca como director de la Policía Nacional, en medio de una serie de cambios en la cúpula de seguridad del país.

En respuesta a la crisis, el presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior y lanzó una ofensiva militar en la región, denominada "Operación Catatumbo", con el objetivo de restablecer el orden y brindar asistencia humanitaria a los afectados. Sin embargo, expertos han cuestionado la capacidad actual de las Fuerzas Militares para enfrentar este desafío, señalando una disminución en el número de soldados y recursos, mientras que los grupos armados ilegales se han fortalecido y expandido.

Petro responde a renuncia de ministros

Durante su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra en Emiratos Árabes, Petro, abordó las recientes renuncias de varios miembros de su gabinete ministerial, incluido el director de la Policía Nacional. En declaraciones a la prensa, el mandatario aseguró que los cambios en su equipo de gobierno responden a una reestructuración necesaria para separar las aspiraciones electorales de las funciones administrativas.

"Lo que hacemos es básicamente quitar las personas que tengan ya aspiraciones electorales. No es sano que se combinen aspiraciones electorales y administración pública. No se hace ni lo uno ni lo otro. Y ya queremos separar esas aguas", explicó Petro.

El presidente también confirmó que los reemplazos ya están definidos y que no se trata de un cambio radical en la conformación del gabinete. "Listo, está todo listo, no hay que preocuparse. No va a ser tampoco un gran cambio de ministerios. Muchos van a permanecer", señaló.

Respecto al nombramiento del nuevo director de la Policía y del Ministerio del Interior, Petro indicó que los detalles se darán a conocer en los próximos días, aunque no proporcionó nombres específicos.