Petro sobre ministros: “Lo que hacemos es quitar a quienes tengan aspiraciones políticas”

Desde Dubái, al término de un foro con líderes mundiales, el presidente Gustavo Petro se refirió a la petición de renuncia protocolaria a sus ministros y aseguró que lo hace para retirar del gabinete a quienes tengan aspiraciones electorales.

“Está todo listo no hay que preocuparse no va a ser tampoco un gran cambio de ministerios, muchos van a permanecer lo que hacemos es quitar las personas que tengan ya aspiraciones electorales, no es sano que se combinen esas aspiraciones con la administración publica”, dijo el presidente Gustavo Petro desde Dubái sobre las renuncias de varios ministros, además reitera que los consejos seguirán transmitiéndose.

El mandatario además aseguró que está evaluando quiénes llegarían a cada cartera, sin embargo, descartó que solo fueran personas cercanas a su orilla política asegurando que él fue elegido por un frente amplio y diverso.

Por otro lado, el presidente Petro aseguró que espera que de cara a las elecciones 2026 - 2030. se debe pensar en la representatividad de muchos sectores "Así que son muchas fuerzas, son muchos millones de personas que tienen maneras diferentes de pensar, cada persona en Colombia tiene similitudes pero también diferencias y esa enorme diversidad, ese gran espectro multicolor que por su propia característica tiene la sociedad colombiana debe ser recogida en un proyecto democrático, profundamente democrático”, dijo Petro desde Dubái.

En su intervención en el foro habló sobre Inteligencia Artificial e instó a analizar los límites de esta herramienta, y también pidió la acción inmediata política para su regulación, sin embargo Petro asegura que la IA debe ser “explotable” en beneficio de la sociedad pero con un control para evitar riesgos.