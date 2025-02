"Estaré de alta unos días o hasta tres meses", nuevo mindefensa el general Pedro Sánchez

Luego de una reunión con el saliente ministro de Defensa, Iván Velásquez, y vestido con el informe de oficial de la Fuerza Aérea, el general Pedro Sánchez aclaró su condición como militar activo con cargo de ministro.

“Estaré de alta durante unos días o hasta tres meses para que todos los trámites legales y administrativos surtan efecto y se termine de elaborar el expediente prestacional… Eso puede tardar unos días o incluso un tiempo un poco más largo, a partir de ese momento pueda asumir como ministro de Defensa”, agregó el ministro designado, el general Pedro Sánchez .

Mientras se da este periodo el ministro de Defensa en funciones seguirá siendo Iván Velásquez .

Sánchez habló sobre eventuales cambio en la cúpula, donde la polémica está en la antigüedad de los comandantes; el general Luis Emilio Cardozo, comandante de Ejército, tiene 40 años de servicio. El de la FAC, Luis Carlos Córdoba, lleva el mismo tiempo. En la Armada, el comandante Juan Ricardo Rozo tiene 39 años activo. Y el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, 40 años en las filas.

Respecto a la cúpula militar si hay algo que es constante es el cambio, no puedo decir algo si no tengo autoridad para hacerlo. Cuando sea ministro de Defensa lo haré, sin embargo, la cúpula militar actual fueron mis comandantes me enseñaron, me orientaron, me corrigieron, me exigieron lo respeto y toda mi gratitud para ellos dice el nuevo ministro de Defensa, General Pedro Sánchez

El presidente Gustavo Petro, nombró como nuevo ministro de Defensa al general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) Pedro Sánchez, quien lideró el rescate de los niños indígenas que estuvieron perdidos 40 días en la Amazonía tras un accidente aéreo en 2023 y será el primer militar titular del cargo en 33 años.

"He pensado, y espero no equivocarme, que el ministro de Defensa sea un general de la república y que ese general tenga que ver muchísimo con la vida (...) He querido que el próximo ministro de Defensa, lo he conversado con la cúpula que sigue en su reflexión, sea el general Pedro Sánchez", expresó Petro.

El mandatario anunció al reemplazante de Iván Velásquez como ministro durante una Cumbre de Gobernadores celebrada en Villa de Leyva (centro), donde las autoridades regionales le reclamaron justamente por el deterioro de la seguridad en varias partes del país.

El último militar activo que fue ministro titular de Defensa antes del nombramiento de Sánchez fue el general del Ejército Óscar Botero, que salió del cargo el 6 de agosto de 1991 y fue reemplazado por Rafael Pardo, con quien comenzó un periodo de ministros civiles en esa cartera.

Desde entonces, sólo los generales Fredy Padilla de León (2009) y Luis Fernando Navarro (2019 y 2021) ocuparon el cargo, pero lo hicieron de forma interina por unos pocos meses.

El general Sánchez era comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares en 2023 cuando le encomendaron la tarea de liderar la 'Operación Esperanza' , en la que fueron rescatados los hermanos Lesly, Soleiny, Tien y Cristin que duraron perdidos 40 días en la selva tras un accidente de avión.