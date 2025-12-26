A la cárcel dos hombres por robar más de 20 veces un supermercado de cadena en el Valle de Aburrá

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de control de garantías envió a la cárcel a Yeiner Alejandro Carmona Echavarría, alias 'Mandíbula', y Mateo Marín Bedoya, alias 'Aretes', señalados como los presuntos responsables de robar en más de 20 ocasiones los alemanes D1 en Medellín y Bello.

La información que pudieron recolectar las autoridades dan muestra que los hurtos ocurrieron entre julio de 2024 y noviembre de 2025 en diferentes zonas del Valle de Aburrá, sitios hasta donde llegaban los delincuentes para intimidar a los cajeros del D1 y luego les robaban el dinero que tenían en sus puestos de trabajo.

Tras varios meses de investigación la Fiscalía General de la Nación pudo constatar que alias ‘Mandíbula' participó en 20 hurtos, mientras que alias 'Aretes' habría sido partícipe de ocho hechos delictivos. Además, mencionan que en todos estos hechos los hombres se apoderaron de más de 32 millones de pesos.

Sobre el modus operandi de los delincuentes se pudo determinar que ingresaban a los establecimientos comerciales y simulaban como si fueran a comprar algún producto y cuando llegaban a pagar a la caja amenazaban con armas de fuego a los empleados y sacaban todo el dinero de las cajas.



Ambos hombres fueron imputados por el delito de hurto calificado y agravado, ya que también se pudo comprobar que en algunas ocasiones los capturaron esperaban en motos afueras de las tiendas D1 mientras que otras personas cometían los hurtos.