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“Proteger La Baja sigue siendo necesario”: MinAmbiente tras decisión sobre Santurbán

Con la revocatoria de la Resolución 0994, el Ministerio de Ambiente adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica para la protección de la microcuenca de la quebrada La Baja.

Páramo de Santurbán.JPG
Imagen de archivo. Páramo de Santurbán
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

El Ministerio de Ambiente abrió una nueva etapa en el proceso de protección de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el área de influencia del páramo de Santurbán, tras revocar la Resolución 0994 de 2026.

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La decisión fue anunciada por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, quien explicó que la revocatoria busca corregir las irregularidades identificadas en el trámite, dar cumplimiento a una orden judicial y garantizar la participación efectiva de las comunidades y demás actores involucrados.

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“Lo que estamos haciendo no elimina la necesidad de proteger La Baja, sino que retrotrae el proceso al punto en que debe garantizarse la participación efectiva de todos los actores”, señaló Arjona.

El funcionario insistió en que la protección de Santurbán debe desarrollarse bajo criterios de ciencia, transparencia y seguridad jurídica, además de garantizar espacios de participación para las comunidades de la zona.

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Con la revocatoria de la Resolución 0994, el Ministerio de Ambiente adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica integral para determinar las medidas necesarias para la protección de la microcuenca de la quebrada La Baja.

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Según el Ministerio, el objetivo no es retirar la protección ambiental del territorio, sino reiniciar el procedimiento desde una etapa que permita subsanar las irregularidades y garantizar el debido proceso.

La decisión se produce en medio de las discusiones que durante los últimos meses han generado las medidas ambientales relacionadas con Santurbán, un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua y que también ha estado en el centro de debates entre comunidades, autoridades ambientales, sectores productivos y organizaciones defensoras del medioambiente.

El ministro Arjona aseguró que la nueva ruta estará orientada por tres ejes: agua, biodiversidad y comunidades, con el propósito de avanzar hacia una decisión ambiental que cuente con sustento técnico, jurídico y participación ciudadana.

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Organizaciones ambientalistas y defensores del agua en Santander expresaron su rechazo a la decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de revocar la resolución que había establecido una protección ambiental definitiva sobre cerca de 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, dentro del ecosistema de Santurbán.

La decisión generó fuertes cuestionamientos entre sectores ambientalistas, que consideran que la eliminación de esta figura de protección abre nuevamente la discusión sobre el futuro de la minería a gran escala en una zona estratégica para el abastecimiento de agua de Santander.

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