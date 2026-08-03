Gigantesco golpe a la minería ilegal en Antioquia: destruyen maquinaria en siete municipios

En un gigantesco operativo contra la minería ilegal en Antioquia, las autoridades destruyeron maquinaria y equipos para la extracción ilegal de oro en siete municipios del departamento.

Sigue una ofensiva fuerte de las autoridades contra quienes no solo ponen riesgo los afluentes, si no adelantan de manera irregular la minería en diferentes subregiones de Antioquia

En un megaoperativo se identificaron 15 minas ilegales repartidas por los municipios de Santa Rosa de Osos, San Carlos, Bolombolo, Caramanta y El Santuario, donde fueron capturadas cuatro personas.

Durante el operativo se destruyeron tres dragas, retroexcavadoras, un tractor, que es lo que se utiliza para extraer material sumergido y sacarlo a la superficie, nueve motobombas, plantas eléctricas, clasificadoras, compresores y hasta cuatro embalses hechos con tarros plásticos.



"De igual manera, fortalecimos las acciones de prevención y control mediante puestos de control, patrullajes rurales, verificaciones en terminales de transporte, controles a la cadena cárnica, aeropuertos y plazas de mercado, reafirmando nuestro compromiso con la protección del medio ambiente, la seguridad de las comunidades y la legalidad en todo el territorio antioqueño", relató el coronel Luis Muñoz, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Las acciones no pararon ahí, debido a que el Ejército logró llegar hasta zona rural de los municipios de La Pintada y San Francisco, donde desmantelaron más equipos, inhabilitaron otra retroexcavadora y más de 2.700 galones de combustible.

La ofensiva golpea a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, causando pérdidas por 800 millones de pesos diarios, unos 4.000 millones de pesos al mes y se evita que se exploten 8.400 gramos de oro al mes.