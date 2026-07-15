Asomineros dice que delimitación progresiva de Santurbán favorece la minería ilegal

La presidenta de la Asociación de Mineros de Santander (Asomineros), Ivonne González, lanzó duras críticas contra el nuevo modelo de delimitación progresiva del Páramo de Santurbán anunciado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al asegurar que la medida terminaría favoreciendo a la minería ilegal y afectando a los pequeños mineros tradicionales de la región.

La dirigente gremial afirmó que las tres resoluciones dadas a conocer por la cartera ambiental representan, a su juicio, una decisión que dejaría el ecosistema en manos de estructuras criminales mientras desplaza a las comunidades mineras que históricamente han trabajado en la zona.

"Con estas tres resoluciones que acaba de sacar el Ministerio del presidente Gustavo Petro le están entregando oficialmente el Páramo de Santurbán a la minería criminal. Los quieren desplazar para dejarles el camino libre", aseguró González.

La presidenta de Asomineros cuestionó especialmente la resolución que plantea una delimitación progresiva del páramo y sostuvo que esta desconoce el proceso de concertación adelantado durante los últimos años, así como los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017.



Según González, la decisión fue adoptada de manera apresurada y podría derivar en acciones judiciales contra funcionarios del Gobierno Nacional. Además, anunció que el gremio continuará promoviendo denuncias e iniciará las acciones legales correspondientes para buscar la nulidad de las resoluciones.

La dirigente también rechazó las resoluciones mediante las cuales el Ministerio creó una reserva temporal y otra reserva definitiva en zonas del municipio de California (Santander), al considerar que están sustentadas en estudios que calificó como "amañados". En ese sentido, afirmó que ya presentó denuncias contra funcionarios y profesionales que participaron en la elaboración de dichos estudios.

"Seguiremos en pie de lucha defendiendo a Colombia, a Bucaramanga y a Santander de decisiones que consideramos ilegales y arbitrarias", manifestó.

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El origen de la controversia

Las declaraciones de Asomineros se producen luego de que el Ministerio de Ambiente anunciara la implementación de la metodología nacional de delimitación progresiva para los páramos de Colombia, cuya primera aplicación será en Santurbán.

La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, explicó que la medida busca fortalecer la protección del sistema hídrico que abastece de agua a más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Como parte de la estrategia también fueron anunciadas nuevas áreas de reserva para enfrentar la minería ilegal y proteger ecosistemas estratégicos.

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Sin embargo, más de 20 organizaciones campesinas, 136 juntas de acción comunal y siete asociaciones mineras de Soto Norte expresaron su rechazo a la decisión, al considerar que una delimitación parcial del territorio contradice la posición jurídica que anteriormente había sostenido el propio Ministerio ante el Tribunal Administrativo de Santander y podría incumplir lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017.

Por su parte, organizaciones ambientalistas respaldaron la iniciativa del Gobierno Nacional al considerar que permitirá avanzar en la protección del páramo y del recurso hídrico, aunque insistieron en que debe ir acompañada de acciones contundentes contra la minería ilegal y de inversiones sociales para las comunidades de Soto Norte.

El debate sobre la delimitación de Santurbán continúa abierto y se espera que en los próximos días se desarrollen nuevas jornadas de concertación y pronunciamientos tanto de las comunidades como del Gobierno Nacional, en medio de un proceso que sigue generando profundas divisiones entre sectores ambientales, campesinos y mineros.