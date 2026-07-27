Destruyen maquinaria de minería ilegal avaluada en $900 millones en San Carlos, Antioquia

Las autoridades asestaron un nuevo golpe contra la minería ilegal en Antioquia. En una operación desarrollada en la vereda La Holanda, del municipio de San Carlos, tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, intervinieron dos unidades de producción minera ilegal dedicadas a la extracción ilícita de minerales.

Durante el procedimiento fueron inutilizadas dos dragas tipo buzo, cuatro motores, dos mangueras de succión, dos compresores de aire, una excavadora y una retroexcavadora cargadora, maquinaria utilizada para la explotación ilegal de minerales. Según las autoridades, estas actividades no solo generan graves afectaciones ambientales, sino que también representan una fuente de financiación para estructuras criminales que operan en la región.

De acuerdo con el balance entregado por el Ejército, la operación permitió afectar una infraestructura ilegal valorada en cerca de 900 millones de pesos. Además, se estima que, con esta intervención, se evitó la extracción de aproximadamente 3.744 gramos de oro al mes, cuya comercialización alcanzaría un valor cercano a los 2.000 millones de pesos, recursos que, según la institución, dejarían de ingresar a los grupos armados organizados vinculados a este delito.

Este resultado se suma a otra operación realizada recientemente en el municipio de Caucasia. Allí, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, en coordinación con la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, intervinieron cinco unidades de explotación minera ilegal.



En ese operativo fue capturada una persona y se halló maquinaria avaluada en aproximadamente 350 millones de pesos, entre ella, dos dragas tipo buzo, 15 motores, tres clasificadoras y una motobomba. Las investigaciones indican que estas unidades producían cerca de 500 gramos de oro al mes, valorados en más de 200 millones de pesos. Tras la diligencia, la maquinaria fue destruida de manera controlada para impedir su reutilización, mientras que el capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso judicial.