A la cárcel tres integrantes del Clan del Golfo por extorsión a ganaderos en Santander

Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados de participar en una red de extorsión en el Magdalena Medio, fueron capturados en Puerto Wilches y posteriormente enviados a la cárcel por decisión de un juez.

El operativo fue adelantado por unidades del Gaula de la Policía del Magdalena Medio, en coordinación con la Fiscalía, en la vereda Aguas Claras, zona rural de Puerto Wilches, Santander.

De acuerdo con las autoridades, los tres hombres harían parte de la subestructura Édgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo y estarían involucrados en el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y palmicultores de diferentes sectores del Magdalena Medio.

El coronel Carlos Alirio Fuentes Durán, comandante de la Policía del Magdalena Medio, destacó el resultado de la operación y señaló que las acciones contra las estructuras dedicadas a la extorsión continuarán en esta zona del departamento.



“Entre los procesados está un hombre conocido con el alias de “Camilo”, señalado como cabecilla financiero y de zona, con injerencia en el sector de Puente Sogamoso. Este hombre registra antecedentes por homicidio, extorsión, fuga de presos y porte de armas de fuego”, señaló el coronel Fuentes.

La Policía y la Fiscalía capturaron en flagrancia a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados del delito de extorsión en Santander. Entre los capturados está alias 'Camilo', señalado como cabecilla financiero del grupo armado en el Magdalena Medio #MañanasBlu pic.twitter.com/sCvjprkfeu — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 19, 2026

Durante el procedimiento fueron incautados tres teléfonos celulares, dos motocicletas y un millón 200 mil pesos en efectivo, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

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Las autoridades reiteraron el llamado a comerciantes, ganaderos, palmicultores y demás ciudadanos a denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea 165 del Gaula, con el propósito de avanzar en la identificación y judicialización de los responsables.