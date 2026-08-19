En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Libro blanco Petro
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / A la cárcel tres integrantes del Clan del Golfo por extorsión a ganaderos en Santander

A la cárcel tres integrantes del Clan del Golfo por extorsión a ganaderos en Santander

Alias “Camilo”, señalado como cabecilla financiero y de zona, está entre los tres presuntos integrantes del Clan del Golfo enviados a prisión tras un operativo en Puerto Wilches.

Capturas Clan del Golfo por extorsión Santander.jpg
Blu Radio. Capturas del Clan del Golfo por extorsión en Santander //Foto: Policía del Magdalena Medio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados de participar en una red de extorsión en el Magdalena Medio, fueron capturados en Puerto Wilches y posteriormente enviados a la cárcel por decisión de un juez.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El operativo fue adelantado por unidades del Gaula de la Policía del Magdalena Medio, en coordinación con la Fiscalía, en la vereda Aguas Claras, zona rural de Puerto Wilches, Santander.

Últimas noticias

Santurbán ecosistema.jpg
Santanderes

Minambiente revoca resolución que protegía 1.499 hectáreas del Páramo de Santurbán

FOTO CAPTURADO FEMINICIDIO- BUCARAMANGA.jpg
Santanderes

Capturan a hombre señalado de atacar con cuchillo a su pareja en Bucaramanga

De acuerdo con las autoridades, los tres hombres harían parte de la subestructura Édgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo y estarían involucrados en el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y palmicultores de diferentes sectores del Magdalena Medio.

El coronel Carlos Alirio Fuentes Durán, comandante de la Policía del Magdalena Medio, destacó el resultado de la operación y señaló que las acciones contra las estructuras dedicadas a la extorsión continuarán en esta zona del departamento.

“Entre los procesados está un hombre conocido con el alias de “Camilo”, señalado como cabecilla financiero y de zona, con injerencia en el sector de Puente Sogamoso. Este hombre registra antecedentes por homicidio, extorsión, fuga de presos y porte de armas de fuego”, señaló el coronel Fuentes.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Durante el procedimiento fueron incautados tres teléfonos celulares, dos motocicletas y un millón 200 mil pesos en efectivo, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Publicidad

Las autoridades reiteraron el llamado a comerciantes, ganaderos, palmicultores y demás ciudadanos a denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea 165 del Gaula, con el propósito de avanzar en la identificación y judicialización de los responsables.

Relacionados

Barrancabermeja

Puerto Wilches

Clan del Golfo

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad