Minambiente revoca resolución que protegía 1.499 hectáreas del Páramo de Santurbán

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible revocó directamente la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual se había declarado la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”, en un sector de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, Santander, área del páramo de Santurbán.

La decisión quedó consignada en la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026 y tiene como uno de sus principales argumentos una recusación que había sido presentada dos días antes de la expedición del acto administrativo contra la entonces ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres.

De acuerdo con el documento, la recusación fue radicada ante el Ministerio el 4 de agosto de 2026 y estaba relacionada expresamente con la actuación administrativa que terminaría con la declaratoria de la reserva en La Baja. Sin embargo, la recusación no fue tramitada antes de que Vélez suscribiera la Resolución 0994, el 6 de agosto.

El Ministerio explica que la Ley establece que, una vez presentada una recusación, la actuación administrativa debe suspenderse hasta que esta sea resuelta. Por esta razón, la entidad concluyó que la actuación continuó pese a que legalmente se encontraba suspendida.



“La Resolución 0994 de 2026 fue expedida en contravención de una regla legal procedimental de orden público”, señala la nueva resolución, que considera que esta situación configura una oposición manifiesta a la ley y permite la revocatoria directa del acto.

Pero la recusación no fue el único argumento para retirar la decisión.

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El Ministerio también actuó en cumplimiento de una sentencia del 10 de agosto de 2026 del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, relacionada con una acción de tutela presentada durante el proceso de consulta pública del proyecto de reserva.

El juez amparó los derechos fundamentales de acceso a la información pública, participación y debido proceso administrativo y ordenó que, si para el momento de la notificación de la sentencia ya había sido expedida la resolución sobre La Baja, esta quedara sin efecto y el procedimiento se retrotrajera para garantizar nuevamente la etapa de consulta.

Por estas dos circunstancias, la orden judicial y la irregularidad procedimental derivada de la recusación, fue que el Ministerio decidió revocar integralmente la Resolución 0994 del 6 de agosto.

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La medida había declarado una reserva de 1.499,28 hectáreas en jurisdicción de California, con el propósito de proteger los recursos naturales y el sistema hídrico superficial y subterráneo asociado a la microcuenca de la quebrada La Baja, restringiendo nuevas concesiones mineras.

La Resolución 1037 advierte que la decisión no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la procedencia o improcedencia futura de una medida de protección ambiental.

El Ministerio señala que deberá realizarse una nueva evaluación jurídica, técnica, ambiental y procedimental, teniendo en cuenta las decisiones judiciales y las garantías de participación correspondientes.

Sobre el tema se pronunció el Comité en Defensa de Santurbán que a través de su cuenta en X escribió:

“No pasó ni un mes y el Gobierno de Abelardo De La Espriella empezó a desmontar las medidas que protegen Santurbán. Mientras el país enfrenta la emergencia por el terremoto, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aprovechó para tumbar la primera resolución que prohíbe el proyecto Soto Norte de la multinacional minera Aris Mining en Santurbán”.