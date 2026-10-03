Buscan a taxista señalado de agredir a una mujer dentro del vehículo en Cúcuta: quedó grabado

Un taxista es buscado por las autoridades luego de que se difundiera una denuncia ciudadana en la que se le señala de haber agredido físicamente a una mujer en el sector conocido como La Curva del Pescado, sobre la avenida Las Américas, en Cúcuta.

De acuerdo con lo que se evidencia en el video de las cámaras de seguridad de la zona, la mujer y el hombre se encontraban al interior de un vehículo de servicio público afiliado a Radio Taxi Cone, identificado con las placas TJP 132, cuando se habría presentado una discusión que posteriormente terminó en una presunta agresión física.

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El hombre da la vuelta hacia la zona del copiloto en el taxi y, cuando la mujer trata de bajarse del vehículo, la agrede violentamente, tomándola del cabello e ingresándola nuevamente al carro. Luego, la golpea con una cachetada y le tira lo que, al parecer, serían unas flores.

Indignación por un video de una cámara de seguridad en Cúcuta, Norte de Santander, en la avenida Las Américas, que registró una presunta agresión contra una mujer, en la que estaría involucrado un hombre que sería taxista. #VocesySonidos pic.twitter.com/Vr4Zi10q92 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 3, 2026

Edgar Torrado, gerente de Radio Taxi Cone, señaló que, al conocer las imágenes, intentaron contactar al propietario: "Llamamos al teléfono que tenemos inscrito, pero nadie contesta. Fuimos a la dirección registrada y tampoco. El vehículo, aunque está afiliado, tiene mora desde marzo de este año".



Afirmó que no se sabe si el propietario lo vendió o si el conductor del carro cambió, ya que no se identifica a la persona afiliada en el video en cuestión. "Nosotros rechazamos este hecho. No nos representa y tampoco representa a ningún taxista de la ciudad", señaló.

Hasta el momento no se ha recibido una denuncia formal de la presunta víctima, por lo que las autoridades deberán avanzar en la verificación de la información y establecer plenamente la identidad de la persona involucrada.

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La identidad del presunto agresor deberá ser confirmada por las autoridades competentes, que adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer lo ocurrido.