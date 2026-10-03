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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Noche trágica en Bucaramanga: dos muertos y un menor herido tras accidente con una tractomula

Noche trágica en Bucaramanga: dos muertos y un menor herido tras accidente con una tractomula

El siniestro ocurrió en el norte de la ciudad. Un menor de aproximadamente 12 años que se movilizaba en una de las motocicletas sobrevivió y fue trasladado a un centro asistencial.

Grave accidente de tránsito en el Norte de Bucaramanga.JPG
Imagen de las autoridades. Grave accidente de tránsito en el Norte de Bucaramanga
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

Dos personas perdieron la vida y un menor de aproximadamente 12 años resultó gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido durante la noche anterior en el norte de Bucaramanga.

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De acuerdo con las primeras versiones conocidas, en el accidente estarían involucradas dos motocicletas. Una de ellas era ocupada por un adulto y un menor de aproximadamente 12 años, mientras que en la segunda motocicleta se movilizaba una sola persona.

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La información preliminar indica que las dos motocicletas habrían colisionado entre sí cuando se desplazaban en sentido sur - norte. El impacto habría provocado que uno de los involucrados muriera de manera instantánea en el lugar y el otro salió expulsado en sentido contrario.

La víctima habría quedado tendida sobre la vía y en circunstancias que todavía son materia de investigación, fue arrollada por una tractomula que transitaba por el sector.

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como John Jairo Jácome Ortiz y Edinson Johan Camacho Jiménez, quienes sufrieron múltiples traumatismos como consecuencia del accidente.

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Mientras tanto, el menor que viajaba en una de las motocicletas sobrevivió al siniestro, pero sufrió lesiones de consideración. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

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Al lugar llegaron organismos de emergencia y las autoridades competentes para atender la situación, realizar las labores correspondientes y recopilar información que permita establecer la secuencia de los hechos.

Por ahora, la forma exacta en que ocurrió el accidente continúa siendo materia de investigación. Las autoridades deberán determinar qué ocasionó el primer choque entre las motocicletas y qué circunstancias rodearon el posterior atropellamiento, por parte de la tractomula.

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El caso vuelve a poner la atención sobre la importancia de extremar las medidas de precaución en las vías, especialmente durante desplazamientos nocturnos, encender las luces para evitar que situaciones como esta terminen en tragedias.

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