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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cerca de 500 buses han salido de Bucaramanga hacia Bogotá por concierto de BTS

Cerca de 500 buses han salido de Bucaramanga hacia Bogotá por concierto de BTS

Aunque ya inició la semana de receso escolar, el concierto de la agrupación surcoreana BTS en Bogotá ha generado una movilidad inusual de viajeros hacia la capital del país, donde miles de seguidores se preparan para asistir a las presentaciones programadas este sábado 3 de octubre.

Viajeros Terminal de Transportes de Bucaramanga.JPG
Imagen propia. Viajeros Terminal de Transportes de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

Padres de familia y jóvenes son los principales viajeros que han salido desde la Terminal de Transportes de Bucaramanga con destino a Bogotá para asistir al concierto de BTS. Cerca de 500 buses han partido desde la noche y la madrugada, en medio del alto movimiento de pasajeros hacia la capital del país.

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El incremento en la salida de viajeros llevó a las empresas de transporte a reforzar sus medidas de seguridad y prevención. En Coopetran, desde este sábado y hasta el próximo 12 de octubre, se desarrolla un plan que incluye actividades de prevención, sensibilización y control para acompañar la operación durante esta temporada.

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Diego Fernando Ortiz Afanador, jefe nacional de Seguridad Vial de Coopetran, explicó que entre los viajeros se encuentran principalmente jóvenes, familias, adultos mayores y niños, por lo que el objetivo es garantizar que lleguen de manera segura a sus destinos.

Grupo BTS durante concierto en Las Vegas, Estados Unidos.
BTS durante concierto en Las Vegas.
Foto: AFP.

“Queremos que todas las personas lleguen felices a sus destinos. Nuestros conductores están siendo monitoreados y contamos con equipos humanos y técnicos para garantizar una operación segura”, señaló Ortiz Afanador.

La empresa también informó que mantiene despachos hacia diferentes destinos del país, entre ellos Bogotá, la Costa Caribe, Medellín, Cali y Cúcuta, con seguimiento a la operación en las principales vías nacionales.

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El concierto de BTS en Bogotá ha generado un movimiento adicional de viajeros desde Bucaramanga hacia la capital del país, especialmente entre jóvenes que se desplazan para asistir al evento.

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Desde las empresas de transporte hicieron un llamado a los pasajeros a mantener las recomendaciones de seguridad durante el viaje y a programar con anticipación sus desplazamientos ante el aumento de la demanda durante estos días.

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