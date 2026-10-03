En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Quintero
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Mujer que sería integrante del ELN se desmovilizó en Ocaña, en el Catatumbo

Mujer que sería integrante del ELN se desmovilizó en Ocaña, en el Catatumbo

La desmovilización se registró en las instalaciones del Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander, en Ocaña.

Desmovilizada integrante del ELN
Desmovilizada integrante del ELN
Suministrado Ejército de Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

Una mujer que sería integrante del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero, del grupo armado organizado ELN, decidió abandonar las filas de esta estructura y acogerse voluntariamente al proceso de retorno a la legalidad.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La desmovilización se registró en las instalaciones del Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander, en Ocaña, unidad adscrita a la Trigésima Brigada del Ejército Nacional.

Últimas noticias

Grave incendio forestal en Sabana de Torres.jpg
Santanderes

Alerta en Sabana de Torres, Santander, por incendio forestal que ya arrasó más de 10 hectáreas

Corredor Sabana de Torres–Curumaní, proyecto Troncal del Magdalena 2.jpg
Santanderes

Refuerzan seguridad en la Troncal del Magdalena Medio por receso escolar

Publicidad

Según la información entregada por la institución, la mujer manifestó su voluntad de dejar las armas y retomar su proyecto de vida dentro de la legalidad, luego de las campañas de prevención y desmovilización adelantadas por las autoridades.

Tras su entrega voluntaria, fueron activados los protocolos establecidos para su atención integral y quedó a disposición del programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, mediante el cual podrá acceder a acompañamiento psicosocial y alternativas para su reintegración social y familiar, además de los beneficios contemplados por la ley.

El Ejército Nacional señaló que este tipo de procesos hacen parte de las acciones orientadas a promover el abandono de los grupos armados y facilitar el retorno a la vida civil.

Relacionados

Catatumbo

ELN

Publicidad

Publicidad

Publicidad