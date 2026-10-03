Mujer que sería integrante del ELN se desmovilizó en Ocaña, en el Catatumbo

Una mujer que sería integrante del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero, del grupo armado organizado ELN, decidió abandonar las filas de esta estructura y acogerse voluntariamente al proceso de retorno a la legalidad.

La desmovilización se registró en las instalaciones del Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander, en Ocaña, unidad adscrita a la Trigésima Brigada del Ejército Nacional.

Publicidad

Según la información entregada por la institución, la mujer manifestó su voluntad de dejar las armas y retomar su proyecto de vida dentro de la legalidad, luego de las campañas de prevención y desmovilización adelantadas por las autoridades.

Tras su entrega voluntaria, fueron activados los protocolos establecidos para su atención integral y quedó a disposición del programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, mediante el cual podrá acceder a acompañamiento psicosocial y alternativas para su reintegración social y familiar, además de los beneficios contemplados por la ley.



El Ejército Nacional señaló que este tipo de procesos hacen parte de las acciones orientadas a promover el abandono de los grupos armados y facilitar el retorno a la vida civil.

