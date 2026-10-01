Turismo internacional y ocupación hotelera al límite por conciertos de BTS en Bogotá

La capital se prepara para recibir a la icónica agrupación surcoreana BTS en el estadio El Campín los días 2 y 3 de octubre, con un aforo aproximado de más de 53.000 espectadores por fecha. En el marco de esta histórica visita, la Alcaldía Mayor de Bogotá otorgará una distinción especial a los integrantes del grupo.

Según confirmó en Mañanas Blu, Ángela Garzón, directora de la Oficina de Turismo de Bogotá, el distrito formalizará el reconocimiento oficial a la banda. "Bueno, aquí el alcalde va a entregarles esa mención honorífica de huéspedes honoríficos de la ciudad". Aunque la funcionaria admitió no ser seguidora previa del grupo, destacó con humor la magnitud del acontecimiento para los habitantes de la capital: "no, pero con todas las ganancias que le va a dejar a la ciudad, creo que ya todos los bogotanos somos parte del army".

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Un impacto económico multimillonario para Bogotá

La llegada de la banda sobrepasa el ámbito cultural para convertirse en un potente motor de dinamización financiera para la ciudad. De acuerdo con las cifras oficiales compartidas por la administración distrital, las presentaciones generarán ingresos significativos repartidos en diversos sectores productivos.

Garzón detalló el monto proyectado para la economía local: "El concierto de BTS le va a dejar a la ciudad 99.000 millones de pesos".



Foto: AFP.

La distribución estimada del gasto contempla más de 39.000 millones de pesos en el sector de alimentos y bebidas, más de 29.000 millones en servicios de alojamiento y más de 17.000 millones en transporte especial interno. A esto se suman más de 13.000 millones de pesos previstos en compras comerciales por parte de los asistentes. La directora de Turismo enfatizó la trascendencia de estos eventos para la capital: "Eso es reactivación de la economía, empleo. Entonces, en la ciudad de Bogotá está muy contenta de que pasen estos grandes eventos, por eso los apoyamos desde la alcaldía, porque más allá de un concierto de algo cultural, es algo que realmente reactiva la economía de toda nuestra ciudad".

BTS durante concierto en Las Vegas. Foto: AFP.

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Turismo internacional y ocupación hotelera al límite

La expectativa generada por el espectáculo ha movilizado a miles de fanáticos tanto nacionales como internacionales que reservaron su asistencia con medio año de antelación. Según el reporte oficial, la capacidad de hospedaje en Bogotá se encuentra cerca del límite, conservando únicamente un 15% de disponibilidad en la planta hotelera. Este balance integra tanto hoteles tradicionales como plataformas de estancias cortas reguladas. "tenemos que ser transparentes y en este alojamiento se incluye tanto hoteles como estancias cortas".

Respecto a la procedencia del público, un 18,4% de la boletería fue adquirida por visitantes del exterior, con especial preponderancia de países como Ecuador, México y Venezuela. Este indicador sitúa a las fechas de BTS por encima de otras grandes presentaciones musicales recientes en el país. "BTS tuvo 18,4% de compras desde el exterior en boletas, Shakira al 10,3% y el resto de conciertos, un promedio de 9% de extranjeros que compran estas boletas y las compran casi con 6 meses de anticipación".

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Seguridad, organización y exigencias de la agrupación

Ante la elevada concurrencia de asistentes, entre los cuales figura un porcentaje relevante de menores de edad acompañados por sus padres, las autoridades locales estructuraron un plan de acompañamiento operativo de la mano de la Embajada de Corea del Sur y la promotora Páramo.

Frente a las peticiones del grupo surcoreano, la administración aclaró que sus requerimientos han estado enfocados en la seguridad y el orden. Garzón precisó que "lo que piden son cosas más como para garantizar el orden en la ciudad y que toda la ciudad tenga la mejor experiencia con este concierto".

Por otra parte, la funcionaria valoró el comportamiento de la fanaticada del grupo, resaltando su disciplina y nivel de organización previo a los conciertos. Finalmente, desde la Oficina de Turismo se extendió la recomendación de varios atractivos gastronómicos y culturales de la capital, entre ellos recorridos por La Candelaria, la Plaza de La Concordia y la degustación del tradicional ajiaco santafereño. "Bogotá, además es una ciudad que está apostando a estos grandes eventos por todo lo que le deja a la ciudad".

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Escuche aquí la entrevista: