Si va al concierto de BTS, siga estos consejos y conozca estos lugares en Bogotá

Bogotá, la capital del entretenimiento en Colombia y prueba de ello serán los dos conciertos que realizará la agrupación surcoreana BTS en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El 2 y 3 de octubre, la ciudad se espera para recibir a miles de turistas que no solo disfrutarán del espectáculo, sino que, además, se darán la oportunidad de conocer de la cultura colombiana.

“El gasto en alojamiento representa uno de los principales componentes en el movimiento económico que dejará el evento con una estimación de $ 29.384 millones. Le siguen el transporte interno, con $ 17.557 millones, y las compras y recuerdos con $ 12.976 millones. El mayor gasto se concentraría en alimentos y bebidas, con $39.108 millones”, indicó el Distrito sobre lo que se espera recibir por el turismo gracias a este concierto.

BTS // Foto: AFP

Publicidad

¿Qué hacer en Bogotá mientras espera por el concierto de BTS?

La capital de Colombia no solo se destaca por grandes conciertos, sino por ser el punto de encuentro ideal para conocer toda la cultura colombiana en poco tiempo gracias a su amplia oferta gastronómica, social y actividades que no solo se limitan a los ‘rolos’, sino muchas representativas de otras regiones (Caribe, Pacífico, Andina, entre otras).

Recorrer el centro de Bogotá no solo es una oportunidad de conocer la historia del país, sino una parte del relato de toda Latinoamérica que se vivió durante el reino de Nueva Granada, para ellos, existen algunos lugares como:



Plaza de Bolívar.

Casa de la Moneda.

Museo del Oro.

Museo de la Independencia.

La Quinta de Bolívar.

Palacio de Nariño.

Museo Nacional.

Jardín Botánico José Celestino Mutis.

Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán.

Plaza de Bolívar // Foto: AFP

Sitios en donde conocerá de primera mano sobre la historia de Colombia y su independencia, además de su evolución para convertirse en el país que es ahora. Por otro lado, en el centro también encontrará la oferta gastronómica colombiana y algunos platos recomendados son:



Bandeja paisa.

Ajiaco.

Mondongo.

Lechona.

Tamal.

Changua.

Chocolate con queso.

Canelazo.

Arroz con coco.

Sancocho.

Arepas.

Empandas.

Pescado frito.

Mariscos.

Pandebonos.

Pan de yuca.

Fritos.

Picada.

La bandeja paisa es uno de los platos emblemáticos de la gastronomía antioqueña. Foto: Museos de Colombia

Publicidad

“Para muchos de los seguidores que llegarán a la capital, la experiencia no terminará cuando finalice el concierto. Durante su visita podrán recorrer espacios culturales, disfrutar la gastronomía, conocer zonas comerciales y descubrir diferentes planes que ofrece Bogotá”, expresaron desde la Alcaldía.

Pero si usted no es de turismo cultural, sino desea hacer actividades diferentes puede conocer el cerro de Monserrate, el Parque Simón Bolívar, Planetario, Torre Colpatria, o tener recorridos gastronómicos en Chapinero, Zona T o Zona G, Plaza de la Perseverancia, entre otros.

Publicidad

Estos son algunos consejos si asistirá al concierto de BTS

Páramos Presenta, organizadora del evento, confirmó que el evento comenzará a las 8:00 de la noche tanto el 2 y 3 de octubre, además que la apertura de puertas de 4:00 de la tarde, por lo que se recomienda:



Hacer una ruta segura del hotel al estadio.

Usar el transporte público (TransMilenio o SITP).

Definir un punto de encuentro con amigos y allegados con los que vaya al evento.

Salir con tiempo al recinto.

Tener a la mano documentos y/o pasaporte.

No está permitido el ingreso de:

