Así será la nueva edición de la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo

Neiva se prepara para recibir, del 1 al 4 de octubre, una nueva edición de la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo, FICCA 2026, un encuentro que reunirá a productores, compradores, tostadores, baristas, empresarios y expertos para hablar sobre las oportunidades y desafíos de las cadenas del café y el cacao, además del potencial del agroturismo como una forma de conectar la producción con el territorio y las experiencias para los visitantes.

La feria tendrá como escenario el Recinto Ferial La Vorágine, donde se desarrollará una programación que incluirá campeonatos, conferencias, talleres, degustaciones, experiencias sensoriales, actividades para niños y presentaciones culturales. De esta manera, los asistentes podrán conocer el proceso que existe detrás del café y el cacao, desde su producción y transformación hasta las diferentes alternativas de preparación y consumo.

Publicidad

Oscar Eduardo Trujillo Cuenca, secretario de Agricultura y Minería de la Gobernación del Huila, destacó que uno de los objetivos del encuentro es generar conexiones entre los diferentes actores de estas cadenas productivas.

“Buscamos conectar a los distintos actores de las cadenas del café, el cacao y el agroturismo para que este encuentro se traduzca en nuevas relaciones, oportunidades comerciales, intercambio de conocimiento y mayores posibilidades de crecimiento para quienes hacen parte de estos sectores”, señaló.



Café caliente. Foto: Unsplash.

Concursos con café

El café tendrá un papel central en FICCA 2026 con diferentes competencias especializadas. La programación contempla los campeonatos regionales de Tostión, Catación y Barismo en Filtrados V60, así como competencias nacionales de Cold Brew, Café & Espirituosos y Arte Latte.

Publicidad

También se desarrollará Huila Hunt Café 2026, iniciativa que contará con espacios dedicados a los cafés de alta calidad del departamento, un concurso para reconocer los mejores cafés del Huila y una subasta de nanolotes que busca generar nuevas oportunidades comerciales para los productores ante compradores nacionales e internacionales.

La agenda académica también tendrá un espacio destacado con los CoffeeTalks, en los que se abordarán asuntos relacionados con productividad, relevo generacional, tecnología, inclusión productiva, trabajo decente y mercados internacionales. Asimismo, habrá espacio para conocer experiencias de otros países, como la caficultura de Chiapas, México.

Publicidad

En el caso del cacao, los asistentes podrán participar en cataciones de origen Huila, talleres de calidad y poscosecha, elaboración de productos derivados, experiencias sensoriales y demostraciones de chocolatería en vivo, además del tercer Concurso de Chocolate de Taza y una ponencia internacional con participación de Panamá.

FICCA 2026 también contará con actividades dirigidas a niños, familias y público general.