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Blu Radio  / Turismo  / Así será la nueva edición de la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo

Así será la nueva edición de la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo

Con una proyección de más de 200 expositores, la programación se complementará con presentaciones artísticas y musicales en la tarima cultural.

Cosecha de café.jpg
Blu Radio. Cosecha de café //Foto: Federación Nacional de Cafeteros
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 30 de sept, 2026

Neiva se prepara para recibir, del 1 al 4 de octubre, una nueva edición de la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo, FICCA 2026, un encuentro que reunirá a productores, compradores, tostadores, baristas, empresarios y expertos para hablar sobre las oportunidades y desafíos de las cadenas del café y el cacao, además del potencial del agroturismo como una forma de conectar la producción con el territorio y las experiencias para los visitantes.

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La feria tendrá como escenario el Recinto Ferial La Vorágine, donde se desarrollará una programación que incluirá campeonatos, conferencias, talleres, degustaciones, experiencias sensoriales, actividades para niños y presentaciones culturales. De esta manera, los asistentes podrán conocer el proceso que existe detrás del café y el cacao, desde su producción y transformación hasta las diferentes alternativas de preparación y consumo.

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Oscar Eduardo Trujillo Cuenca, secretario de Agricultura y Minería de la Gobernación del Huila, destacó que uno de los objetivos del encuentro es generar conexiones entre los diferentes actores de estas cadenas productivas.

“Buscamos conectar a los distintos actores de las cadenas del café, el cacao y el agroturismo para que este encuentro se traduzca en nuevas relaciones, oportunidades comerciales, intercambio de conocimiento y mayores posibilidades de crecimiento para quienes hacen parte de estos sectores”, señaló.

Café caliente.jpg
Café caliente.
Foto: Unsplash.

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Concursos con café

El café tendrá un papel central en FICCA 2026 con diferentes competencias especializadas. La programación contempla los campeonatos regionales de Tostión, Catación y Barismo en Filtrados V60, así como competencias nacionales de Cold Brew, Café & Espirituosos y Arte Latte.

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También se desarrollará Huila Hunt Café 2026, iniciativa que contará con espacios dedicados a los cafés de alta calidad del departamento, un concurso para reconocer los mejores cafés del Huila y una subasta de nanolotes que busca generar nuevas oportunidades comerciales para los productores ante compradores nacionales e internacionales.

La agenda académica también tendrá un espacio destacado con los CoffeeTalks, en los que se abordarán asuntos relacionados con productividad, relevo generacional, tecnología, inclusión productiva, trabajo decente y mercados internacionales. Asimismo, habrá espacio para conocer experiencias de otros países, como la caficultura de Chiapas, México.

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En el caso del cacao, los asistentes podrán participar en cataciones de origen Huila, talleres de calidad y poscosecha, elaboración de productos derivados, experiencias sensoriales y demostraciones de chocolatería en vivo, además del tercer Concurso de Chocolate de Taza y una ponencia internacional con participación de Panamá.

FICCA 2026 también contará con actividades dirigidas a niños, familias y público general.

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