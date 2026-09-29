Más allá del destino: así han cambiado las motivaciones de los colombianos para viajar

Viajar dejó de ser únicamente una decisión sobre el lugar que se quiere conocer. Para los colombianos, elegir un destino está cada vez más relacionado con aquello que esperan vivir durante el recorrido: celebrar una fecha especial, compartir con amigos o familiares, asistir a un concierto, descubrir nuevos sabores o, simplemente, tomarse unos días para desconectarse de la rutina.

En el marco del Día Mundial del Turismo, esta transformación evidencia cómo las motivaciones de los viajeros han evolucionado. El destino continúa siendo un elemento importante, pero ahora las experiencias, la compañía y el propósito del viaje tienen un mayor peso al momento de organizar una escapada.

La etapa de vida también puede determinar las características del viaje. Mientras una pareja puede escoger una ciudad para celebrar un aniversario, un grupo de amigos puede organizar su recorrido alrededor de un festival o evento musical. En el caso de las familias, las actividades que permitan compartir tiempo y construir recuerdos pueden convertirse en un factor determinante. Incluso viajar con mascotas implica considerar nuevas condiciones al momento de escoger el destino y preparar el recorrido.

“Hoy el viaje tiene una intención mucho más definida. Las personas no solamente piensan en dónde quieren estar, sino en qué quieren hacer, con quién quieren compartirlo y qué experiencia quieren llevarse”, explica Sebastián Jiménez, gerente de Marketing de Assist Card.



Lo que buscan los colombianos para viajar Suministradas

Esta transformación también ha llevado a que la preparación ocupe un lugar más relevante antes de emprender un viaje. Cuando una persona destina tiempo, dinero y expectativas a una experiencia, una situación inesperada puede modificar sus planes. Una emergencia médica, un retraso o la pérdida del equipaje son algunos de los inconvenientes que pueden presentarse durante una travesía.

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Por eso, la asistencia al viajero se ha incorporado para algunos viajeros como parte de la planificación. El objetivo es contar con respaldo ante diferentes situaciones que puedan surgir durante el recorrido y evitar que una eventualidad termine afectando por completo la experiencia.

Desde Assist Card, compañía especializada en asistencia al viajero con más de cinco décadas de experiencia, señalan que identificar estos cambios permite conocer las nuevas necesidades de quienes se movilizan por turismo.

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“La planificación se ha convertido en una parte fundamental de la experiencia. Cuando alguien organiza un viaje para celebrar, reencontrarse con sus seres queridos o cumplir el sueño de asistir a un evento, quiere disfrutarlo sin que un imprevisto cambie sus planes”, agrega Jiménez.

De esta manera, las nuevas tendencias muestran que viajar para los colombianos va más allá de llegar a un lugar determinado. El motivo, las personas que acompañan el recorrido y las experiencias que se buscan vivir se han convertido en elementos centrales de la decisión.