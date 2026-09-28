Así se levanta Manizales luego del terremoto: turismo, gastronomía y más

Manizales busca levantarse y acelerar su recuperación económica luego del terremoto de 7,4 que sacudió gran parte de Colombia y, por su puesto, afectó a la capital de Caldas. Esto, a través del turismo, la gastronomía, comercio y emprendimientos.

En el Día Mundial del Turismo, Manizales presenta una oferta que combina arquitectura, cultura, naturaleza, café y gastronomía, mientras avanza en la reactivación de una ciudad que, de acuerdo con Cotelco Caldas, ya opera cerca del 95 % de su capacidad. El aeropuerto La Nubia, además, registra una operatividad del 91,6 % en lo corrido de 2026 y recientemente sumó una conexión directa con Medellín.

“Queremos invitar a todos los turistas a que vengan a Manizales, una ciudad que ya se encuentra reactivada en un 95 % y en la que hoteles, agencias de viajes, guías, establecimientos gastronómicos y empresas de transporte están preparados para recibirlos”, dijo Juan Pablo Alba, director ejecutivo de Cotelco Capítulo Caldas.

El dirigente recordó que la ciudad se prepara para eventos como el cumpleaños de Manizales y la Feria de Manizales, mientras actualmente se desarrolla el Festival Internacional de Teatro. La expectativa del sector es alcanzar una ocupación cercana al 65 % durante estos eventos y llegar al 100 % en la Feria de Manizales.



Arquitectura, un atractivo turístico

Uno de los atractivos de la capital caldense es su arquitectura y particular geografía urbana. Ubicada a más de 2.100 metros sobre el nivel del mar, en plena Cordillera Central, la ciudad combina montañas, calles inclinadas, miradores y edificaciones que cuentan parte de su historia. En el Centro Histórico se encuentra un conjunto de inmuebles de arquitectura republicana declarado Monumento Nacional en 1996, entre ellos la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario. La Plaza de Bolívar, el Palacio de la Gobernación de Caldas, Chipre y sus miradores completan un recorrido en el que patrimonio, cultura y paisaje se encuentran.



Foto: Cluster de turismo de Manizales, Facebook.

La gastronomía también ocupa un lugar central en esta estrategia de recuperación. Desde 2025, Manizales forma parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría Gastronomía. El sector reúne 1.741 negocios, genera más de 12.800 empleos y representa alrededor de 31,5 millones de dólares en actividad económica, según datos de la UNESCO. Además, eventos como el MZL Café Fest 2026 muestran el potencial de esta industria: durante tres días reunió a 20.324 asistentes y 200 expositores, con ventas cercanas a los 10.373 millones de pesos, de acuerdo con el balance de la Alcaldía de Manizales.

Blu Radio. Cosecha de café //Foto: Federación Nacional de Cafeteros

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Nueva ruta en avión

El aeropuerto La Nubia mantiene una operatividad del 91,6 % durante 2026 y desde el pasado 16 de septiembre cuenta con una nueva ruta directa entre Medellín y Manizales, operada por CLIC. El servicio funciona tres veces por semana: los lunes, miércoles y viernes. Esta conexión se suma a las frecuencias con Bogotá y amplía las alternativas para turistas y viajeros de negocios.



El placer del café

La oferta turística se extiende además hacia los alrededores de la ciudad, donde los visitantes pueden encontrar haciendas cafeteras, bosques, aguas termales y escenarios de montaña. El turismo cafetero permite conocer el proceso que comienza en el cultivo y termina en la preparación de una taza, mientras que el avistamiento de aves y las experiencias de naturaleza complementan las alternativas. El Parque Nacional Natural Los Nevados es otro de los destinos de la región.

“Estimamos que más de 25.000 personas visitan cada año el Parque Nacional Natural Los Nevados a través de sus diferentes rutas”, explicó Jean Alejandro Jiménez, guía del parque.

Café Foto: FNC

Para Manizales, la recuperación del turismo tiene un impacto que va más allá de los establecimientos que reciben directamente a los visitantes.

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“Detrás de la gastronomía hay productores, campesinos, proveedores, transportadores y familias que dependen de esta actividad. Cuando un turista consume un plato típico, visita un trapiche o compra un producto local, está ayudando a que toda esa cadena vuelva a moverse”, afirmó Arcesio Holguín, jefe comercial de Fogón de Palo.

Así, poco a poco, la capital de Caldas espera seguir reactivando su economía y sobreponerse de las afectaciones causadas por el evento telúrico del 10 de agosto.