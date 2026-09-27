Cotelco reporta recuperación en Santa Marta tras hechos de violencia

El turismo en Santa Marta comenzó a recuperar su actividad después de los hechos de violencia registrados durante la semana, según Omar García, presidente de Cotelco en la ciudad. El dirigente gremial aseguró que ya se observa mayor movimiento en las playas, hoteles y vías de acceso, aunque advirtió que el sector necesita que el acompañamiento de las autoridades se mantenga.

García explicó que Santa Marta recibe visitantes durante todo el año y que la actividad turística representa una fuente de ingresos para diferentes sectores de la economía local.

¿Cómo se está recuperando el turismo en Santa Marta?

El presidente de Cotelco señaló que desde el viernes comenzó a observarse mayor presencia de turistas en distintos puntos de la ciudad. Según relató, visitantes acudieron a las playas mientras se mantenía el acompañamiento del Ejército, la Policía Metropolitana, la Armada y las autoridades locales.



“Está haciendo sol y estamos en la playa”, fue uno de los comentarios que, según García, recibió de turistas durante los días posteriores a los hechos de violencia.

El dirigente gremial explicó que también se observó movimiento de lanchas hacia Playa Blanca, el Acuario, el Tayrona y otros destinos turísticos de la región, además de actividad hacia Minca.

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García destacó que el turismo tiene un efecto sobre diferentes actividades, desde hoteles y agencias de viajes hasta restaurantes, transporte y trabajadores que ofrecen servicios en las playas.

Ola de calor en Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Narta.

¿Cuánto depende Santa Marta del turismo?

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De acuerdo con García, Santa Marta cuenta con aproximadamente 883 establecimientos de alojamiento y hospedaje registrados, entre hoteles grandes, medianos y pequeños.

El presidente de Cotelco aseguró que el turismo es uno de los principales motores de la economía de la ciudad y que genera ingresos para miles de personas vinculadas directa e indirectamente a la actividad.

También recordó que el sector fue uno de los más afectados durante la pandemia y explicó que los recientes hechos generaron preocupación entre empresarios y trabajadores por la posibilidad de una nueva caída en las reservas.

“Nos sentimos como esos días de la pandemia cuando nos tocó cerrar”, afirmó García al explicar la preocupación que recibió de trabajadores y empresarios durante los momentos más críticos.

¿Es seguro viajar a Santa Marta durante la semana de receso?

García aseguró que las reservas comenzaron a recuperarse de cara a la semana de receso escolar y señaló que se espera un incremento en la ocupación hotelera.

Según explicó, los vuelos hacia Santa Marta mantienen movimiento y también se espera un aumento de visitantes que llegan por carretera.

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Sin embargo, el dirigente gremial señaló que el sector necesita que las condiciones de seguridad se mantengan y que el acompañamiento de las autoridades no sea temporal.

“No puede ser que sea solamente momentáneo y resulta que en ocho días ya pase. Esa es la preocupación que tenemos”, afirmó.

García sostuvo que existe confianza en las autoridades nacionales, departamentales y locales y destacó el despliegue de la Fuerza Pública en diferentes sectores de Santa Marta.

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Finalmente, señaló que las vías principales mantienen movilidad y acompañamiento de las autoridades, mientras el sector turístico trabaja para recuperar las reservas y mantener la actividad de las comunidades que dependen de los visitantes.