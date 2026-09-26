Visitar este pueblo es como ir a la India por menos de $40.000; está a hora y media de Bogotá

A poco más de una hora de Bogotá, entre las montañas de Cundinamarca, hay un lugar que puede hacer sentir a los visitantes que cambiaron de país sin haber tomado un avión. Se trata de Varsana Eco Aldea, un espacio ubicado en Granada que reúne arquitectura inspirada en la India, naturaleza y prácticas relacionadas con la tradición védica.

El recorrido hacia este lugar también hace parte de la experiencia. El paisaje rural de Granada está rodeado de cafetales, cultivos de caña de azúcar y árboles frutales, hasta llegar a una propuesta que se aparta de los planes habituales cerca de la capital.

Varsana comenzó a tomar forma a finales de la década de 1970 con una propuesta vinculada al Bhakti Yoga y la tradición védica de la India. Aunque buena parte de sus elementos están inspirados en esa cultura, el espacio se desarrolló en territorio colombiano.

¿Qué se puede hacer en Varsana Eco Aldea?

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La visita no se limita a conocer el templo. En el lugar se realizan actividades como yoga, meditación colectiva y caminatas conscientes, además de contar con huertas orgánicas y sistemas de permacultura.

También hay baños secos y espacios destinados a prácticas relacionadas con el cuidado del ambiente. La propuesta busca integrar estas actividades con la naturaleza y ofrecer un espacio para quienes quieren alejarse durante unas horas del ritmo de la ciudad.

La alimentación vegetariana y la convivencia comunitaria también hacen parte de la dinámica de Varsana. Su propuesta está relacionada con principios como la no violencia, el respeto por los seres vivos, la meditación y la conexión con la naturaleza.

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El lugar no pretende ser una réplica de la India. Su propuesta combina elementos de esa tradición espiritual con el entorno rural de Granada, Cundinamarca, lo que hace que la experiencia tenga características propias.

¿Cuánto cuesta visitar Varsana Eco Aldea?

Uno de los datos que puede interesar a quienes buscan planes cerca de Bogotá es el precio de ingreso. Según la información suministrada, la pasadía tiene un valor de $35.000 por persona.

La cercanía con Bogotá permite plantearlo como una salida de un día para quienes buscan conocer un lugar diferente sin tener que desplazarse fuera del departamento.

Entre templos, espacios naturales, huertas y actividades de contemplación, Varsana ofrece una experiencia que combina elementos de la cultura india con el paisaje colombiano.

Por su ubicación y propuesta, el lugar se ha convertido en una alternativa para quienes buscan cambiar por unas horas el ambiente de la capital y acercarse a un entorno rural, con actividades enfocadas en la tranquilidad, la naturaleza y la espiritualidad.