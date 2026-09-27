Cinco planes imperdibles cerca de Bogotá para desconectarse de la rutina y vivir la naturaleza

A veces es necesario apartarse del caos de la ciudad y disfrutar lo que ofrece la naturaleza, pues, de acuerdo con especialistas, hacer actividades al aire libre mejora la salud física y mental, además de activar el cuerpo.

Algunas de las ventajas de estar en contacto con la naturaleza son: menos estrés, mejor ánimo y mayor enfoque, pues los entornos naturales favorecen la concentración, disminuyen los niveles de cortisol y mejoran la creatividad.

Una oferta que combina naturaleza, aventura, historia, biodiversidad y educación ambiental es la que pone a disposición la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) a través de sus Aulas Ambientales Abiertas, que invitan a descubrir algunos de los ecosistemas más representativos de la región, así como a vivir experiencias para públicos de todas las edades.

Los visitantes de los parques pueden acceder a un amplio paquete de actividades que incluyen, desde recorrer una laguna rodeada de historia y leyendas hasta navegar en las aguas de un embalse, observar aves, caminar bajo las estrellas o participar en actividades de integración. Estos espacios son una buena alternativa para quienes buscan reconectarse con la naturaleza y conocer de cerca la riqueza ambiental del territorio.



Cinco planes cerca de Bogotá para desconectarse de la rutina

Estas son las cinco recomendaciones imperdibles para quienes deseen escapar del estrés de las ciudades y dejarse envolver por la naturaleza, el conocimiento y la tranquilidad de paisajes listos para ser fotografiados y guardados en la memoria de los visitantes:

Laguna de Guatavita. Foto: CAR Cundinamarca.

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1. En busca de El Dorado en la Laguna del Cacique Guatavita

Recorrer este escenario natural e histórico es adentrarse en uno de los lugares más emblemáticos del país. Allí, la leyenda de El Dorado se transforma en una experiencia para descubrir un tesoro mucho más real: la riqueza natural y cultural del territorio.

2. “Noche de Saberes” en el embalse del Neusa

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Cuando cae la noche, el bosque se convierte en el escenario de un recorrido que despierta los sentidos. Bajo un cielo lleno de estrellas, los visitantes pueden descubrir la magia de la vida silvestre y conocer el ecosistema desde una perspectiva diferente. Además, pueden acampar o reservar su cabaña para hospedarse dentro del aula ambiental abierta.

3. Viajar en el tiempo en el Aula Ambiental Juan Pablo II

El recorrido por el cerro Terebinto, en Chiquinquirá, permite conocer la historia y biodiversidad de este territorio y conectar el patrimonio natural con la memoria de una región considerada un importante pulmón verde.

Actividades al aire libre. Foto: CAR Cundinamarca.

4. El Rally de la Tingua en el parque Puente Sopó

La naturaleza también se aprende jugando. Esta carrera de observación invita a las familias a disfrutar de una actividad dinámica mientras conocen la biodiversidad y fortalecen su vínculo con el entorno.

5. Navegar en los parques CAR

Los embalses de El Neusa y El Hato abrieron sus aguas para el desarrollo de actividades náuticas de bajo impacto como recorridos en lancha, kayak, paddle board, entre otros. Una oportunidad para disfrutar del agua, conocer estos ecosistemas y comprender que la recreación también puede estar acompañada del compromiso de conservación.

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Más que lugares para visitar, las Aulas Ambientales Abiertas CAR son escenarios para vivir el territorio, descubrir su biodiversidad y entender que cada paisaje cuenta una historia que merece ser conocida y protegida, indicó la entidad ambiental.