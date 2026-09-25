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Blu Radio  / Economía  / UNGRD inició pago de $14.784 millones a familias afectadas por el terremoto en Risaralda y Quindío

UNGRD inició pago de $14.784 millones a familias afectadas por el terremoto en Risaralda y Quindío

De acuerdo con la Unidad, los recursos corresponden al primer mes de ayuda y estarán disponibles durante 15 días calendario.

Pago a damnificados por el terremoto.
Pago a damnificados por el terremoto.
Foto: archivo, Alcaldía de Cali.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Este viernes 25 de septiembre comenzó el pago de $14.784 millones en apoyos económicos temporales destinados a familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Risaralda y Quimbaya, Quindío.

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De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, los recursos corresponden al primer mes de ayuda y estarán disponibles durante 15 días calendario.

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Para Risaralda fueron destinados $13.599 millones, con los que se busca apoyar a hogares afectados en los 14 municipios del departamento.

Los pagos se realizarán a través de Apostar, marca aliada de SuperGIROS. Las familias habilitadas recibirán la información correspondiente para realizar el cobro y deberán presentar su documento de identidad.

Las autoridades han insistido en que las familias deben consultar únicamente los canales oficiales y no entregar dinero, claves o información personal a terceros que prometan agilizar el trámite.

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Para organizar la entrega, la Unidad estableció una medida de pico y cédula en todo el departamento, de acuerdo con el último número del documento de identidad:

  • Viernes 25 de septiembre: 0, 1 y 2.
  • Sábado 26 de septiembre: 2, 3 y 4.
  • Domingo 27 de septiembre: 5, 6 y 7.
  • Lunes 28 de septiembre: 8 y 9.
  • Martes 29 de septiembre: 0, 1 y 2.
  • Miércoles 30 de septiembre: 2, 3 y 4.
  • Jueves 1 de octubre: 5, 6 y 7.
  • Viernes 2 de octubre: 8 y 9.
Pagos de renta ciudadana y devolución del IVA.jpg
Pagos de subsidios del Gobierno.
Foto: Prosperidad Social.

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Por otro lado, en Quimbaya, Quindío, la UNGRD destinó $1.185 millones para las familias damnificadas.

La entrega se realizará a través de Facilísimo, además, se habilitaron puntos estratégicos para atender a las familias que permanecen en alojamientos temporales, entre ellos el Coliseo El Cacique y el Colegio Santa Teresita, ubicado en el barrio El Rocío.

El apoyo está dirigido a los jefes de hogar que aparecen incluidos en el Registro Único de Damnificados, cuya vivienda haya sido identificada como destruida o no habitable y que hayan cumplido con el proceso de verificación de la UNGRD.

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Por tratarse de una ayuda temporal, estos recursos buscan contribuir a los gastos de las familias mientras continúa el proceso de recuperación y atención de las zonas afectadas por el terremoto. Las autoridades recomiendan a los damnificados verificar previamente su habilitación y esperar las comunicaciones oficiales antes de desplazarse a los puntos de pago.

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