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Blu Radio  / Economía  / José Camilo Manzur renuncia a la presidencia de Asocodis tras 20 años en el gremio

José Camilo Manzur renuncia a la presidencia de Asocodis tras 20 años en el gremio

La Asociación Colombiana de Distribuidores y Comercializadores de Energía Eléctrica confirmó la salida de Manzur, quien hará parte de la nueva Junta Directiva de Ecopetrol.

José Camilo Manzur.
José Camilo Manzur
Foto: ASOCODIS
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

José Camilo Manzur Jattin presentó su renuncia a la presidencia de la Asociación Colombiana de Distribuidores y Comercializadores de Energía Eléctrica ( Asocodis) cargo que ocupó durante los últimos 20 años.

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De acuerdo con el gremio, durante su gestión acompañó a las empresas afiliadas en un periodo de transformaciones para el sector eléctrico y promovió propuestas técnicas relacionadas con la prestación de un servicio público de calidad, sostenible, suficiente, confiable y con amplia cobertura.

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Las 21 empresas afiliadas a Asocodis expresaron su agradecimiento a Manzur por su liderazgo y compromiso con el fortalecimiento del sector de distribución y comercialización de energía eléctrica.

Tras su salida, la Junta Directiva de Asocodis iniciará los procesos institucionales correspondientes para garantizar la continuidad de la gestión gremial.

Manzur deja la presidencia para asumir nuevos retos profesionales dentro del sector energético. Según el comunicado, hará parte de la nueva Junta Directiva de Ecopetrol, en momentos en los que el sector enfrenta desafíos como la llegada del fenómeno de El Niño y los retos asociados a la transición energética del país.

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