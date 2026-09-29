Viajes y tradición: la experiencia inmersiva cerca de Bogotá para temporada de fin de año

A pocos minutos de Bogotá, el municipio de Tenjo, Cundinamarca, se alista para convertirse en uno de los referentes turísticos más atractivos de la temporada navideña en la región. Previsto para operar durante diciembre de 2026, el municipio proyecta recibir a más de 50.000 visitantes provenientes de la capital, Cundinamarca y diversos puntos del país.

Esta propuesta busca consolidar a Tenjo como un destino cercano y accesible, aprovechando la temporada festiva para activar su oferta cultural y turística.

Una aventura inmersiva inspirada en escenarios históricos

El proyecto, denominado El Pesebre Más Grande de Tenjo, contará con un área total de 39.000 metros cuadrados, de los cuales 1.384 m² estarán dedicados exclusivamente al montaje del pesebre.

Durante sus 35 días de operación, los viajeros disfrutarán de una ambientación inspirada en lugares emblemáticos de la antigüedad como Belén, Jerusalén y Egipto.



La experiencia reunirá escenografía de gran formato, interpretación, artesanía y espacios diseñados para el encuentro familiar. Todo el recorrido está pensado bajo una lectura contemporánea de la tradición navideña que combina entretenimiento y patrimonio.

Arte regional y vivencias para toda la familia

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El componente artístico será el núcleo de esta atracción. La producción integrará el talento de más de 90 actores, artesanos y gestores culturales de la región.

Además, la organización y las autoridades locales han dispuesto un plan logístico que contempla los protocolos de seguridad de la Policía, Bomberos y demás entidades competentes, garantizando una visita tranquila para todo tipo de viajeros.

Gastronomía, comercio y desarrollo local

La apuesta turística invita a los visitantes no solo a conocer la atracción principal, sino a recorrer el municipio y consumir en sus comercios y restaurantes locales. La dinamización de la economía local incluirá el impulso a emprendimientos regionales y la creación de más de 150 empleos directos e indirectos.

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El desarrollo del evento cuenta con el respaldo de la Administración Municipal, liderada por el alcalde Iván David Nemocón Espinosa, la dirección general de Ricardo Rincón, y la articulación con el sector privado para maximizar el impacto social y económico en el territorio.