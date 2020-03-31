Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Hamás
Valeria Afanador
Avioneta en Medellín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Tenjo

Tenjo

  • Policía disparó a novia de su ex
    Policía disparó a novia de su ex
    Foto: Image FX
    Pacífico

    Asesinado en Palmira presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de Tenjo

    Sobre su asesinato se pudo conocer que el líder social, ya había denunciado amenazas de muerte en su contra y que había sido desplazado de su territorio por su actividad social con el corregimiento.

  • Con este golazo Santa Fe perdió ante equipo venezolano en partido de pretemporada
    Con este golazo Santa Fe perdió ante equipo venezolano en partido de pretemporada
    Foto: cuenta X: @seriecolombia
    Fútbol Colombiano

    Con este golazo Santa Fe perdió ante equipo venezolano en partido de pretemporada

    El conjunto capitalino perdió en su tercer partido de pretemporada frente al Carabobo en su sede de entrenamiento en Tenjo por el torneo Serie Colombia. Así le fue a Santa Fe.

  • casa mujer tenjo.jpg
    Casa de la mujer Tenjo
    Foto: Alcaldía de Tenjo
    Cundinamarca

    Tenjo inaugura la Casa de la Mujer: más de 4.500 millones en pro de la equidad de género

    La Casa de la Mujer se convierte en un punto de encuentro para las mujeres, consolidando su papel en la promoción de la equidad. Además, albergará la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, consolidando la atención integral para cada mujer en un mismo lugar.

  • Bomberos Tenjo
    Bomberos Tenjo
    Foto: Alcaldía de Tenjo
    Cundinamarca

    Tenjo implementa seguridad privada para reforzar la vigilancia y evitar inseguridad

    Con el propósito de combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de toda la comunidad, se ha introducido el uso de alfas motorizados como una herramienta efectiva para prevenir y afrontar los delitos en la localidad.

  • Tenjo
    Tenjo
    Cundinamarca

    Tenjo abre sus puertas en el mes del patrimonio e invita a conocer su riqueza histórica y cultural

    Tenjo junto con Guaduas y Zipaquirá, es uno de los tres municipios de Cundinamarca que tiene su Centro Histórico con declaratoria de Sitio de Interés Cultural del Ámbito Nacional.

  • Salon de artes, Tenjo
    Salon de artes, Tenjo
    Foto: Alcaldía de Tenjo
    Cultura

    Participe en la 13º exhibición del Salón de Artes: inscripciones abiertas

    La convocatoria que en ocasiones anteriores ha dado a conocer el talento de diferentes artistas de Cundinamarca, ahora se extiende a nivel nacional.

  • Kioscos de fibra óptica en Tenjo, Cundinamarca
    Kioscos de fibra óptica en Tenjo, Cundinamarca /
    Foto: suministrada
    Tecnología

    Tenjo, el primer municipio de Cundinamarca en dar cobertura de fibra óptica a los colegios

    El proyecto para brindar acceso a Internet se inició en 2020 y, después de varios años de arduo trabajo, se ha cumplido el sueño de beneficiar a las comunidades educativas y a los habitantes de las veredas más apartadas.

  • Festival de danza en Tenjo
    Festival de danza en Tenjo
    Cultura

    Con la participación de siete departamentos, Tenjo celebra el tercer concurso folclórico nacional

    Este evento, que se llevará a cabo del viernes 16 al domingo 18 de Junio, reunirá a las agrupaciones más representativas de siete departamentos del país, así como a destacados grupos de la capital, Bogotá.

  • museo.jpg
    Museo de la Biología
    Foto: Alcaldía de Tenjo
    Cundinamarca

    Lanzan museo didáctico en Tenjo, Cundinamarca, que promueve la conciencia ambiental

    Este museo cuenta con cinco escenarios biológicos que representan cada uno de los ecosistemas que se encuentran en Colombia.

  • jugadoressantafe..jpeg
    Fabián Sambueza y Christian Marrugo, jugadores de Santa Fe.
    Foto: Instagram @santafe
    Deportes

    Santa Fe inicia pretemporada con viejos conocidos de cara a la Sudamericana 2023

    Con viejas caras, como los volantes Fabián Sambueza y Christian Camilo Marrugo, quienes regresan a Santa Fe luego de varias temporadas en otros clubes, el 'León' prendió motores.

CARGAR MÁS