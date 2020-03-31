Blu Radio Tenjo
Asesinado en Palmira presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de Tenjo
Sobre su asesinato se pudo conocer que el líder social, ya había denunciado amenazas de muerte en su contra y que había sido desplazado de su territorio por su actividad social con el corregimiento.
Con este golazo Santa Fe perdió ante equipo venezolano en partido de pretemporada
El conjunto capitalino perdió en su tercer partido de pretemporada frente al Carabobo en su sede de entrenamiento en Tenjo por el torneo Serie Colombia. Así le fue a Santa Fe.
Tenjo inaugura la Casa de la Mujer: más de 4.500 millones en pro de la equidad de género
La Casa de la Mujer se convierte en un punto de encuentro para las mujeres, consolidando su papel en la promoción de la equidad. Además, albergará la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, consolidando la atención integral para cada mujer en un mismo lugar.
Tenjo implementa seguridad privada para reforzar la vigilancia y evitar inseguridad
Con el propósito de combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de toda la comunidad, se ha introducido el uso de alfas motorizados como una herramienta efectiva para prevenir y afrontar los delitos en la localidad.
Tenjo abre sus puertas en el mes del patrimonio e invita a conocer su riqueza histórica y cultural
Tenjo junto con Guaduas y Zipaquirá, es uno de los tres municipios de Cundinamarca que tiene su Centro Histórico con declaratoria de Sitio de Interés Cultural del Ámbito Nacional.
Participe en la 13º exhibición del Salón de Artes: inscripciones abiertas
La convocatoria que en ocasiones anteriores ha dado a conocer el talento de diferentes artistas de Cundinamarca, ahora se extiende a nivel nacional.
Tenjo, el primer municipio de Cundinamarca en dar cobertura de fibra óptica a los colegios
El proyecto para brindar acceso a Internet se inició en 2020 y, después de varios años de arduo trabajo, se ha cumplido el sueño de beneficiar a las comunidades educativas y a los habitantes de las veredas más apartadas.
Con la participación de siete departamentos, Tenjo celebra el tercer concurso folclórico nacional
Este evento, que se llevará a cabo del viernes 16 al domingo 18 de Junio, reunirá a las agrupaciones más representativas de siete departamentos del país, así como a destacados grupos de la capital, Bogotá.
Lanzan museo didáctico en Tenjo, Cundinamarca, que promueve la conciencia ambiental
Este museo cuenta con cinco escenarios biológicos que representan cada uno de los ecosistemas que se encuentran en Colombia.
Santa Fe inicia pretemporada con viejos conocidos de cara a la Sudamericana 2023
Con viejas caras, como los volantes Fabián Sambueza y Christian Camilo Marrugo, quienes regresan a Santa Fe luego de varias temporadas en otros clubes, el 'León' prendió motores.