El imperdible festival que eleva cometas frente al mar de Mayapo en La Guajira

El cielo de Mayapo, en La Guajira, fue escenario del Festival de Cometas que reunió a niños de las comunidades Wayuu, visitantes y expertos cometeros durante el 4 y 5 de septiembre de 2026. La actividad, organizada por On Vacation en el marco de su aniversario y en alianza con la Fundación Atemoc, llevó una experiencia de creatividad, aprendizaje y entretenimiento a las playas del Hotel Wayira Beach.

La iniciativa, denominada “Se vuela un sueño”, contó con la participación de expertos en la elaboración y vuelo de cometas, quienes han hecho parte de algunos de los festivales más importantes de Colombia y Latinoamérica. Durante el encuentro, compartieron sus conocimientos con los niños de las comunidades, quienes tuvieron la oportunidad de aprender sobre la construcción y el vuelo de sus propias cometas.

El paisaje característico de La Guajira sirvió como escenario para una programación que se desarrolló durante el día y la noche. Uno de los principales atractivos fue el espectáculo de cometas gigantes que llenó el cielo de Mayapo durante la jornada diurna. Posteriormente, las cometas iluminadas tomaron protagonismo y transformaron el paisaje nocturno con diferentes formas y colores.

El cielo fue protagonista con un increíble espectáculo de cometas gigantes durante el día y cometas iluminadas en la noche. On Vacation

El encuentro también permitió vincular a las comunidades locales con los visitantes que llegaron al destino durante las fechas del festival. La actividad combinó entretenimiento y aprendizaje alrededor de las cometas, generando un espacio para compartir conocimientos y experiencias en el territorio.

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La participación de los niños fue uno de los elementos centrales de la jornada. A través de los talleres y de la experiencia de construir y elevar sus propias creaciones, los menores pudieron acercarse a esta tradición y participar directamente en las actividades. La campaña “Se vuela un sueño” tomó precisamente esta experiencia como eje para desarrollar el festival en Mayapo.

El Festival de Cometas tuvo como escenario las instalaciones y el entorno del Hotel Wayira Beach, en Mayapo, donde el cielo abierto y el paisaje costero acompañaron las diferentes actividades. La programación contó con el respaldo de los expertos de la Fundación Atemoc, organización que participó como aliada de esta iniciativa.

Para On Vacation, el festival hizo parte de una visión de turismo orientada a vincular sus operaciones con las comunidades de los destinos donde tiene presencia. La actividad reunió en un mismo espacio el turismo, la participación comunitaria y las actividades dirigidas a los niños.

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El evento también se desarrolló en el marco del aniversario de la cadena hotelera, que cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el sector turístico colombiano. On Vacation es una empresa 100 % colombiana y Empresa BIC, con presencia en destinos de Colombia y Latinoamérica.

Dentro de su modelo, la compañía integra servicios de hotelería, experiencias y facilidades de pago, bajo una propuesta orientada a hacer más accesibles las vacaciones. Asimismo, señala entre sus objetivos la generación de impactos positivos en las comunidades de los lugares donde opera.

Durante las dos jornadas, Mayapo se convirtió en un punto de encuentro alrededor de las cometas. Los visitantes y habitantes de la zona pudieron apreciar las figuras gigantes durante el día y las cometas iluminadas durante la noche, mientras los niños de las comunidades Wayuu participaron en los procesos de creación y vuelo.

De esta manera, el Festival de Cometas en La Guajira incorporó a los menores como protagonistas de una experiencia que fue más allá de la exhibición. Bajo la campaña “Se vuela un sueño”, las cometas sirvieron como herramienta para acercar a los niños a una actividad creativa y permitirles compartir con expertos conocimientos relacionados con su elaboración y manejo. Así, la edición de 2026 dejó a Mayapo como escenario perfecto de belleza, magia y entretenimiento.