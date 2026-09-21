Aerolínea, que opera en Colombia, ocupa la primera posición del Low-Cost de Sudamérica

La famosa Singapore Airlines fue nombrada la mejor aerolínea de todo el mundo en el más reciente informe del World Airline Awards, un informe que detalla y destaca en diversas categorías a las operadoras aéreas, entre esas, también a las de bajo costo en donde apareció una que, actualmente, opera en Colombia.

Estos premios se anunciaron en una ceremonia de gala celebrada el 18 de septiembre de 2026 en el emblemático hotel Langham de Londres. El evento fue organizado por Skytrax, la organización internacional de calificación del transporte aéreo, y contó con la presencia de presidentes y directores ejecutivos de aerolíneas que viajaron a Londres para recibir los galardones, también llamados los ‘Oscar’ de la aviación.

Avión / vuelos Foto: AFP

La aerolínea de bajo costo en Colombia que es la mejor de Sudamérica

De acuerdo con este reporte, JetSmart se posicionó como la mejor aerolínea de bajo costo de Sudamérica y la decimoquinta en todo el mundo, esto, según el informe, por el modelo que ha construido sostenidamente en la región, manteniendo su foco en la eficiencia, la seguridad y la experiencia de sus pasajeros.

En el ranking también aparecieron Clic y Wingo, otras dos aerolíneas que operan en Colombia, ocupando la cuarta y quinta posición, respectivamente, demostrando el avance de la operación aérea con destacadas compañías en el territorio.



“La compañía proyecta cerrar 2026 con 62 aeronaves y cuenta con una orden firme de 120 aviones hacia 2031, reflejo de una estrategia de largo plazo sustentada en un modelo robusto, eficiente y disciplinado, que le permite continuar aumentando su escala de manera sostenible en la región”, indicaron desde la aerolínea sobre la noticia.

JetSmart // Prensa JetSmart

Estas son las cinco mejores aerolíneas de bajo costo en Sudamérica

JetSmart SKY Airline Gol Clic Wingo

¿Qué vuelos cubre JetSmart en Colombia?