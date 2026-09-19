El barrio de Bogotá que pocos esperaban y que entró al top 10 de los más “cool” del mundo

Un sector de Bogotá fue incluido entre los barrios más atractivos del mundo en 2026, de acuerdo con una clasificación internacional que puso el foco en zonas urbanas con propuestas gastronómicas, culturales y comerciales que han ganado relevancia durante los últimos años.

Se trata de Chapinero Alto, que ocupó el séptimo lugar en el listado de los 40 barrios más “cool” del mundo elaborado por la revista Time Out. El sector bogotano quedó así dentro del top 10 de una clasificación que reúne barrios de ciudades como Seúl, Rabat, Atenas, Los Ángeles, Glasgow, Osaka, Tokio y Roma.

La selección de 2026 fue realizada a partir de las recomendaciones de expertos locales de Time Out en diferentes ciudades. Posteriormente, un panel de editores evaluó los barrios teniendo en cuenta aspectos como gastronomía, vida nocturna, negocios independientes, calidad de vida, cultura y sentido de comunidad.

Chapinero Alto, Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Qué tiene Chapinero Alto para estar entre los más “cool”?

De acuerdo con la descripción publicada por Time Out, el sector bogotano se caracteriza por estar rodeado de montañas y tener un ambiente residencial que combina tranquilidad con una creciente oferta gastronómica y creativa.



El barrio se extiende por unas 16 manzanas y reúne restaurantes, cafés, bares de vino, librerías, tiendas de diseño y establecimientos independientes. Esa mezcla convive con diferentes tipos de construcciones, desde antiguas casas de ladrillo hasta viviendas de baja altura y apartamentos de estilo moderno.

Otro de los aspectos destacados es la diversidad de quienes habitan o frecuentan la zona. Artistas, estudiantes, extranjeros, nómadas digitales y habitantes de Bogotá hacen parte de una dinámica que, según la publicación, le ha dado al sector una identidad joven y diversa.

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La gastronomía también ocupa un lugar importante dentro de la experiencia del barrio. La publicación menciona diferentes espacios que pueden formar parte de un recorrido por la zona, entre ellos cafés, restaurantes y bares que ofrecen desde preparaciones de cocina colombiana hasta propuestas contemporáneas.

Los 10 barrios más “cool” del mundo en 2026

La clasificación de Time Out incluyó 40 barrios de diferentes ciudades y países. Estos fueron los 10 primeros lugares del ranking:



Jongno 3-ga, Seúl, Corea del Sur

L’Ocean District, Rabat, Marruecos

Neos Kosmos, Atenas, Grecia

Chinatown, Los Ángeles, Estados Unidos

Govanhill, Glasgow, Reino Unido

Kitakagaya, Osaka, Japón

Chapinero Alto, Bogotá, Colombia

Koenji, Tokio, Japón

Downtown, St. Catharines, Canadá

Esquilino, Roma, Italia

El primer puesto fue para Jongno 3-ga, en Seúl, un sector que ha experimentado un resurgimiento de su actividad nocturna gracias a los puestos de comida que funcionan hasta altas horas, además de talleres artesanales, estudios de joyería y bares.

En el segundo lugar apareció L’Ocean District, en Rabat, reconocido por su ubicación frente al Atlántico y por la combinación entre espacios residenciales, arte urbano, negocios independientes y zonas de encuentro.

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Neos Kosmos, en Atenas, ocupó la tercera posición, mientras que Chinatown, en Los Ángeles, quedó cuarto y Govanhill, en Glasgow, completó los cinco primeros.

Gastronomía, cultura y negocios independientes

El listado de Time Out no se limita a identificar barrios conocidos por su atractivo turístico. La publicación buscó sectores que actualmente estén viviendo transformaciones y que tengan una identidad propia dentro de sus respectivas ciudades.

En el caso de Chapinero Alto, la combinación entre gastronomía, espacios culturales, comercios independientes y una comunidad diversa fue determinante para su aparición en el listado.

Time Out también resaltó la posibilidad de recorrer el sector caminando y descubrir diferentes propuestas en pocas calles. Entre las recomendaciones aparecen espacios como Diosa Café, Mmaison Galeria, Atiko, Metkalu, Híbrido, Mesa Franca, Franc, Atlas y El Chato.

La propuesta, de acuerdo con la publicación, permite pasar de una cafetería o una galería durante el día a restaurantes y bares en la tarde y la noche, sin abandonar el entorno residencial que caracteriza al barrio.

Bogotá vuelve a aparecer en un ranking internacional

La inclusión de Chapinero Alto en el listado representa una nueva referencia internacional para Bogotá dentro del sector del turismo urbano. El barrio fue ubicado por encima de zonas de ciudades como Tokio, Roma y St. Catharines, aunque la clasificación corresponde a los criterios particulares establecidos por Time Out para su ranking anual.

La revista explicó que su selección busca identificar lugares que resulten especialmente interesantes para comer, beber, comprar, conocer propuestas culturales y pasar el tiempo en la actualidad. Para ello, sus expertos locales recorren los diferentes sectores de las ciudades y posteriormente sus editores analizan las nominaciones.